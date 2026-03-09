시사 전체기사

[포토] 이란 여성들의 통곡

입력:2026-03-09
9일(현지시간) 이란 수도 테헤란에서 시민들이 미국과 이스라엘의 공습으로 숨진 가족의 장례식에 참석해 오열하고 있다.

로이터연합뉴스

