국힘, 끝장 의총서 ‘비상계엄 사과·尹 절연’ 결의문 채택
지방선거 공멸위기에 ‘노선 변경’
당내 갈등 일단 한풀 꺾인 분위기
친한계 제명철회 요구 등 불씨 남아
국민의힘이 12·3 비상계엄에 대해 재차 사과하고 윤석열 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 일체의 주장에 명백히 반대한다는 결의문을 채택했다. 당내 갈등을 만들 수 있는 행동이나 발언도 자제하고 뜻을 모으기로 합의했다. 장동혁 대표도 결의문에 참여하면서 국민의힘은 6·3 지방선거를 앞두고 내홍 봉합과 당 노선 변경에 일단 청신호를 켜게 됐다.
송언석 원내대표는 9일 의원총회 후 “잘못된 12·3 비상계엄 선포로 인해 큰 혼란과 실망을 드린 데 대해 다시 한 번 국민 여러분께 송구한 마음으로 사과드린다”며 결의문 낭독을 시작했다. 결의문은 특히 “대한민국도 국민의힘도 결코 과거로 되돌아갈 수 없다”며 윤 전 대통령의 정치적 복귀를 요구하는 ‘윤어게인’ 세력의 주장과 선을 그었다.
국민의힘은 또 “당내 구성원 간 갈등을 증폭시키는 모든 행동과 반응을 중단하고 대통합에 나서겠다”며 “당의 전열을 흐트러트리고 당을 과거의 프레임에 옭아매는 일체의 언행을 끊어내겠다”고 강조했다. 그러면서 “이재명 정권의 반헌법적 폭주에 대응하기 위해 자유민주주의 수호, 사법파괴 저지, 헌법가치 존중에 동의하는 모든 국민과 연대하겠다”고 선언했다.
국민의힘은 이날 당의 노선 변화를 위한 끝장토론 끝에 이와 같은 결의문을 채택했다. 의총에는 70여명의 의원이 참석했다. 의총 발언에 나선 의원들은 대체로 장동혁 지도부의 노선 변화 촉구에 힘을 실었다고 한다. 6선의 조경태 의원은 “다들 절윤(윤석열 절연)을 해야 한다고 했다”며 “통합정치를 해야 한다고 했고, 당대표의 노선이 명확해져야 한다는 입장을 전달했다”고 말했다. 5선 중진 윤상현 의원도 “빨리 당의 내부 불협화음을 제거하고 중심을 잡아 다음 단계로 넘어가야 한다는 말을 했다”고 밝혔다. 당내 소장파로 분류되는 ‘대안과 미래’ 소속 의원과 친한(친한동훈)계 의원들도 절윤 요구 등 노선 재정립을 요구한 것으로 알려졌다.
의총에 참석한 장 대표는 메모를 하면서 의원들의 의견을 귀담아 듣고 결의안에도 참여했다. 송 원내대표는 기자들에게 “장 대표를 비롯해 참석한 모든 의원이 동의하는 내용으로 결의안을 만들었다”고 설명했다. 장 대표는 의원들의 총의를 존중한다는 입장을 밝혔다고 박성훈 수석대변인이 전했다.
다만 친한계에 대한 윤리위원회의 제명 철회와 인적 쇄신 등 당내 개혁파 의원들의 요구가 개혁안에 담기지 않았다는 점은 우려스러운 대목이다. 개혁파로 분류되는 의원들은 의총 비공개 발언에서 지도부를 향해 세 가지 사안을 요구한 것으로 전해졌다. 한 재선 의원은 “노선 재정립과 친한계 인사에 대한 징계 철회, 잘못된 노선에 앞장선 당직자의 용퇴 등을 요구했다”며 “세 가지 부분이 이뤄져야 우리가 변화한 걸 국민이 이해할 수 있다”고 말했다. 한 의원은 장 대표를 손가락으로 가리키며 “내 앞에서 당장 사과하라”고 요구한 것으로 전해졌다.
최수진 박준상 기자 orca@kmib.co.kr
