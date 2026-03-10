초강경 이념에 혁명수비대 ‘그림자 실세’… 전쟁 장기화 전망

이란 최고지도자 선출 모즈타바

근본주의 ‘페이다리 전선’ 계승

부친 뒤에서 ‘그림자 왕자’로 암약

“한층 더 적대적으로 기울 것” 분석

모즈타바 하메네이. AP연합뉴스

미국·이스라엘의 대(對)이란 공습으로 숨진 아야톨라 알리 하메네이 최고지도자의 후계자로 권력을 세습한 차남 모즈타바(56)는 이슬람 시아파 내 초강경 정파인 ‘페이다리 전선’의 이념을 계승한 성직자로 관측된다. 공직을 맡지 않고도 부친의 뒤에서 강한 영향력을 행사했고 이란 신정체제를 지탱하는 혁명수비대를 사실상 움직인 ‘그림자 실세’라는 평가를 받았다. 모즈타바를 위시한 강경파의 득세로 이란과 미국·이스라엘의 전쟁이 장기화될 것이라는 전망이 나온다.



해외에 본사를 둔 반체제 매체 이란인터내셔널은 9일(현지시간) “공화정 체제인 이란에서 ‘그림자 왕자’로 암약했던 모즈타바가 권력의 중심에 섰다. 그는 수십년간 대중의 시야 밖에서 정치·안보 기관과 깊은 유대를 쌓았다”며 “이란 내 강경파의 지배력과 안보기관의 역할이 강화될 것”이라고 분석했다. 모즈타바의 통제하에 있는 안보기관은 혁명수비대와 산하 준군사조직인 바시즈 민병대가 꼽힌다. 바시즈 민병대는 2022년 ‘히잡 시위’와 지난해 12월 시작된 반정부 시위에 대한 유혈진압에 투입됐다.



모즈타바는 부친처럼 이란 북동부 마슈하드에서 1969년 태어나 수도 테헤란의 명문 알라비 고등학교를 졸업했다. 그의 재학 당시 교장인 카말 하라지는 훗날 하메네이의 수석 정치고문이 됐다. 졸업 후 모즈타바는 이슬람 율법 공부에 몰두했는데, 페이다리 전선의 이념적 설계자인 아야톨라 타키 야즈디의 제자였다고 이란인터내셔널은 전했다.



‘인내의 전선’ 혹은 ‘불굴의 전선’을 뜻하는 페이다리 전선은 시아파 근본주의를 표방하며 이란에서 가장 우경화된 정파로 평가된다. 강경파 에브라힘 라이시 전 대통령의 헬기 추락사로 치러진 2024년 대통령 보궐선거 당시 페이다리 전선은 세력을 확장하며 반정부 여론 진압을 시도했다. 히잡 시위 여파가 이어진 당시 선거에서 유일하게 개혁파 후보였던 마수드 페제시키안 현 대통령이 승리하는 이변이 발생하자 페이다리 전선의 세력 확장도 한동안 잦아들었다. 하지만 지난달 28일 미국·이스라엘의 합동 공습에 따른 하메네이 등 수뇌부 사망으로 페이다리 전선과 혁명수비대 등 이란 내 강경파는 모즈타바를 중심으로 결집했다.



모즈타바는 만 18세였던 1987년 혁명수비대에 입대해 3년 뒤 발발한 이란·이라크 전쟁에 참전한 군인이기도 했다. 당시 모즈타바가 소속된 하비브대대는 향후 사령관이 된 이스마일 코사리 등 군 수뇌부를 다수 배출한 혁명수비대의 중심 부대가 됐다. 이후 모즈타바는 하메네이의 지근거리에서 혁명수비대 수뇌부와 밀착하는 한편 바시즈 민병대를 사실상 통솔했고, 국영 언론·기업 운영에도 개입하며 막후의 실력자로 올라섰다. 중동 왕정 국가들의 권력 세습을 비판하며 형식상 공화정체제인 이란의 ‘혁명 정신’을 강조하던 혁명수비대가 하메네이에서 모즈타바로 2대째 내려온 부자간 최고지도자 계승을 가장 강하게 지지한 이유도 이런 배경에서 찾을 수 있다.



혁명수비대와 정규군, 바시즈 민병대 등 이란 내 군사조직은 모즈타바의 지휘 아래 미국·이스라엘과의 전쟁에 이슬람 율법 수호를 위한 ‘성전’의 의미를 부여하며 더 강한 저항에 나설 것으로 전망된다. 로이터통신의 이란 소식통은 “모즈타바 체제에서 대외 기조가 한층 더 적대적으로 기울면서 내부 통제는 강화될 것”이라고 말했다.



김철오 기자



