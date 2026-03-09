오세훈 ‘후보 등록 포기’ 배수진 통했다
오전 공관위 후보 미등록에 초강경
오후 의총서 노선변화 등 상황 급변
吳, 서울시장 선거 본격 가세 전망
오세훈 서울시장의 배수진이 장동혁 국민의힘 대표를 꺾었다. 국민의힘이 9일 의원총회를 열고 12·3 비상계엄 사과와 절윤(윤석열 절연)의 뜻을 담은 결의문을 채택했다. 그동안 민심과 동떨어진 당의 노선에 반성과 변화를 촉구했던 오 시장도 이번 변화를 지렛대 삼아 서울시장 선거에 본격적으로 뛰어들 전망이다.
국민의힘은 이날 오전 당 노선 정상화를 요구하며 광역단체장 후보 신청을 하지 않은 오 시장에 대해 초강경 입장을 밝혔다. 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 “공천 질서는 어떤 정치적 이벤트보다 앞서야 한다. 공당의 공관위를 무력화하거나 공천 질서를 흔들려는 행위는 당과 당원은 물론 정치 질서 자체를 희화화하는 일”이라며 “후보 없이 선거를 치르는 한이 있더라도 공천 기강은 반드시 세우겠다”고 밝혔다. 또 “공천 접수 기간을 지키지 않고 뒤늦게 추가 모집을 기대하며 공천 규정을 임의로 해석하는 것은 결코 가볍게 볼 일이 아니다”며 “단호하고 엄정하게 대응하겠다”고 강조했다. 공관위 관계자는 통화에서 “전날까지 시한에 맞춰 공천 신청을 한 사람들은 바보들인가”라며 격앙된 반응을 보였다. 그는 “정국 상황이나 선거 관련 현지 분위기 등을 감안해 공관위가 판단하기에 필요하다면 추가 신청을 받는다”며 “특정인을 위한, 특정 지역을 겨냥한 추가 신청은 받지 않을 것”이라고 했다.
당권파로서는 오 시장의 대항마로 띄우려 했던 나경원·신동욱·안철수 의원이 모두 출마를 고사해 대안이 사라진 상태다. 출마를 공식화한 윤희숙 전 의원과 이상규 서울 성북을 당협위원장은 오 시장과의 체급 경쟁에서 약하다는 평가다. 당권파들은 이 때문에 “오 시장 측에 당했다”는 불쾌감도 드러내고 있다.
한 지도부 인사는 “원내 지도부에 끝장토론 의원총회를 열어주면 후보 등록을 하겠다고 하니 의총을 연 것인데 등록을 안 했다”며 “비겁한 처신을 했다는 점을 부각해야 한다”고 주장했다. 조광한 최고위원도 “우리 당을 몰아붙이고 있는 현실이 참으로 가혹하다”며 “배신자가 오히려 기세등등하다”고 말했다.
그러나 오후 들어 상황이 급변했다. 오 시장의 승부수가 ‘윤어게인’ 전선에 균열을 일으키며 의총에서 극적인 반전에 성공했기 때문이다. 이 위원장도 공관위회의 후 기자간담회에선 “오 시장은 우리 당을 넘어 대한민국의 대표 정치인 중 한 분”이라며 “당의 방향과 큰 틀의 정치 변화에 대해 고민하시는 말씀이 충분히 이해된다”고 톤을 낮췄다. 오 시장은 절윤 의지를 분명히 하며 지도부와 거리두기에 성공했고, 나아가 꿈쩍도 하지 않았던 장 대표의 노선 변화를 이끌어냈다는 성과를 거머쥐게 됐다.
옛 친윤(친윤석열)계로 분류되는 윤상현 의원은 이날 기자들과 만나 “(의원총회에서) 서울시장과 광역단체장 후보자 공모 기간을 연장할 것을 요구했다”고 밝혔다. 윤 의원은 “전국 정당인 국민의힘이 ‘대구·경북(TK) 자민련’으로 추락하고 있다는 우려를 하는 게 무리가 아니다”며 “수도권의 경우 민심 특례 규정을 적용해 ‘당심 50%, 민심 50%’가 아닌 ‘당심 30%, 민심 70%’ 룰을 적용하자고 제안했다”고 말했다.
이형민 박준상 기자 gilels@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사