미군, 이란 본토 밟나… “핵물질 확보 특수부대 투입 검토”
핵무기 11기 분량 우라늄 확보 목적
이란, 기체 형태로 회수할 가능성
트럼프 “이란군 궤멸된 후 투입”
도널드 트럼프 미국 대통령이 이란의 고농축 우라늄 확보를 위해 특수부대를 투입하는 방안을 저울질하고 있다는 보도가 잇따르고 있다. 이란의 핵무기 개발 가능성을 원천 차단하기 위한 것으로, 실행될 경우 이번 전쟁에서 이란 영토에 처음으로 지상군이 투입된다.
뉴욕타임스(NYT)와 블룸버그통신 등 주요 외신들은 8일(현지시간) 관계자를 인용해 이란이 비축한 고농축 우라늄 확보를 위해 미국이 지상군 특수부대 투입을 검토 중이라고 보도했다. 이는 이번 전쟁의 핵심 목표 중 하나로 이란의 핵 능력을 완전히 제거하기 위해서다. NYT는 미 정보기관을 인용해 “(이란이) 미국의 공습으로 이스파한 핵시설 지하에 매립된 고농축 우라늄을 회수할 가능성이 있다고 판단했다”고 전했다. 이란 측이 우라늄에 접근한 뒤 이를 기체 형태로 이동시킬 수 있다는 것이다.
보도에 따르면 이란은 약 440㎏의 고농축 우라늄을 보유 중이며 대부분이 이스파한 지하에 있는 것으로 추정된다. 포르도와 나탄즈 벙커에도 분산돼 있지만 소량으로 알려졌다. 미국이 집중 공격한 곳은 핵시설 연결 통로 부근으로 이란이 우라늄과 장비들을 다른 지역에 옮기지 못하도록 통로를 차단한 것으로 보인다.
이란의 우라늄은 현재 60%가량 농축된 상태로 원심분리기가 가동 중일 경우 90% 수준까지 높일 수 있다. 이는 핵무기급으로 평가되며 440㎏은 최소 11기를 만들 수 있는 분량으로 추정된다. 이란은 또 농축도가 낮은 우라늄 8000㎏ 이상을 보유 중이다. 농축 설비가 복원될 경우 이를 추가 농축할 가능성이 크다. 이스파한에는 시험용 원자로와 우라늄 가스를 고밀도 금속으로 변환하는 시설도 있다.
블룸버그통신은 “미국과 이스라엘 관리들이 고농축 방사성물질을 적극적으로 수색 중이며 특수부대 투입을 포함한 비상 계획을 세웠다”고 전했다. 하지만 통신은 “지난해 6월 핵시설 공습 후 국제원자력기구(IAEA) 감시단의 사찰이 중단돼 추적이 복잡해지면서 영구적으로 은닉될 수 있다”고도 지적했다.
온라인 매체 악시오스도 “미국·이스라엘이 특수부대를 투입해 이란의 고농축 우라늄 확보 방안을 논의 중”이라며 “양국은 확보한 우라늄을 해외에 반출하거나 희석해 핵무기 개발을 원천 차단하는 방안도 검토하고 있다”고 보도했다. 이 매체는 또 “이란도 자체적으로 우라늄을 회수할 가능성이 있다고 미 정보 당국이 평가했다”고 전했다. 트럼프 대통령이 지상군 투입까지 고려한 것은 지난해 6월 12일 전쟁과 지난달 28일 개전 후 고농축 우라늄을 회수할 별다른 방법을 찾지 못했기 때문으로 풀이된다.
트럼프 대통령은 델라웨어주 도버 공군기지에서 열린 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 전용기 안에서 ‘핵 물질 확보를 위해 지상군 투입을 고려하느냐’는 질문에 “지금 당장은 아니지만 어느 시점에는 할 수 있다”고 답했다. 그러면서 “그들(이란군)이 지상전을 치를 수 없을 정도로 궤멸된 경우”라는 조건을 달았다.
