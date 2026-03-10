하메네이 차남, 새 지도자 선출… 결사항전 의지
트럼프 “그는 오래가지 못할 것”
미국·이스라엘의 공습 첫날 사망한 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이를 대신할 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이(56)가 공식 선출됐다. 도널드 트럼프 미 대통령이 용납할 수 없다고 한 모즈타바를 선출하면서 이란이 결사항전 의지를 드러냈다는 분석이 나온다.
이란 최고지도자를 선출하는 전문가회의는 8일(현지시간) 성명에서 새 지도자를 선출하기 위한 임시 회의를 소집해 투표를 거친 후 모즈타바를 제3대 최고지도자로 선출했다고 밝혔다. 이란혁명수비대(IRGC)는 선출 직후 새 지도자에게 충성을 바치겠다며 ‘완전한 복종’을 선언했다. 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 새 지도자를 중심으로 단결하자고 촉구했다.
이란 현 정권이 팔레비 왕정을 무너뜨린 만큼 세습에 대한 이란 내 반감이 적지 않았다. 하지만 전쟁 상황이 반발을 누그러뜨린 것으로 분석된다. 이란 국영 프레스TV 앵커는 모즈타바 선출 후 “이 점을 기억하자. 그분은 이슬람공동체의 이맘(시아파의 지도자)이었던 아버지(알리 하메네이)뿐 아니라 아내와 어머니를 잃었다”고 언급했다. 모즈타바는 공습 첫날 아버지, 어머니, 아내, 자식을 한꺼번에 잃었다.
트럼프는 이날 모즈타바 선출 전 ABC 인터뷰에서 “그(새 지도자)는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 오래가지 못할 것”이라고 밝혔다.
워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr
