시사 전체기사

하메네이 차남, 새 지도자 선출… 결사항전 의지

입력:2026-03-10 00:01
공유하기
글자 크기 조정

트럼프 “그는 오래가지 못할 것”

미국과 이스라엘의 공습으로 사망한 부친 아야톨라 알리 하메네이에 이어 이란의 차기 최고지도자로 선출된 차남 모즈타바 사진이 9일(현지시간) 수도 테헤란 시내에서 공개되고 있다. 강경파 이슬람 성직자로 이란혁명수비대의 지지를 받는 모즈타바는 도널드 트럼프 미국 대통령의 반대에도 전날 밤 성직자 88명으로 구성된 전문가회의에서 제3대 최고지도자로 선출됐다. 로이터연합뉴스

미국·이스라엘의 공습 첫날 사망한 최고 지도자 아야톨라 알리 하메네이를 대신할 후계자로 그의 차남 모즈타바 하메네이(56)가 공식 선출됐다. 도널드 트럼프 미 대통령이 용납할 수 없다고 한 모즈타바를 선출하면서 이란이 결사항전 의지를 드러냈다는 분석이 나온다.

이란 최고지도자를 선출하는 전문가회의는 8일(현지시간) 성명에서 새 지도자를 선출하기 위한 임시 회의를 소집해 투표를 거친 후 모즈타바를 제3대 최고지도자로 선출했다고 밝혔다. 이란혁명수비대(IRGC)는 선출 직후 새 지도자에게 충성을 바치겠다며 ‘완전한 복종’을 선언했다. 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장도 새 지도자를 중심으로 단결하자고 촉구했다.

이란 현 정권이 팔레비 왕정을 무너뜨린 만큼 세습에 대한 이란 내 반감이 적지 않았다. 하지만 전쟁 상황이 반발을 누그러뜨린 것으로 분석된다. 이란 국영 프레스TV 앵커는 모즈타바 선출 후 “이 점을 기억하자. 그분은 이슬람공동체의 이맘(시아파의 지도자)이었던 아버지(알리 하메네이)뿐 아니라 아내와 어머니를 잃었다”고 언급했다. 모즈타바는 공습 첫날 아버지, 어머니, 아내, 자식을 한꺼번에 잃었다.

트럼프는 이날 모즈타바 선출 전 ABC 인터뷰에서 “그(새 지도자)는 우리로부터 승인을 받아야 할 것”이라며 “우리의 승인을 받지 않으면 오래가지 못할 것”이라고 밝혔다.

워싱턴=임성수 특파원 joylss@kmib.co.kr

GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한
오늘의 추천기사
강북 모텔 연쇄살인 피의자 신상 공개…20세 김소영
“소주 4잔 마셨다”…‘술타기’ 의혹 이재룡 음주운전 시인
조주빈, 교도소서 ‘우수상’…롤링페이퍼엔 “징역 파이팅”
검찰, ‘환자 사망’ 양재웅 병원 관련 경찰에 보완수사 요구
“독성가스에 검은 기름비”…테헤란 석유저장고 폭발 여파
“대기 예약 1000명, 제주서도 와요”… 마운자로 품귀 사태
서울 아파트 월세 150만원 시대… 임대 아파트로 눈길 돌리는 수요자
정유사 원유 확보 안간힘… ‘호르무즈 여파’ 내달 초 본격화
국민일보 신문구독