석화 “한 달 고비” 셧다운 공포… 반도체 공급망까지 흔들

미국·이란 전쟁의 충격이 원유 수입의 70%를 중동에 의존하는 한국 경제에도 날아들었다. 국제유가가 급등하면서 당장 석유화학 업계가 직격탄을 맞았고, 건설·항공·자동차·반도체 등 주요 산업 전반에 비상등이 켜졌다. 중동 사태가 장기화할 경우 에너지 수입 의존도가 높고 수출이 근간인 한국 경제 구조 특성상 ‘공급망 마비’와 ‘비용 폭등’이란 복합 악재에 더욱 취약할 수밖에 없다는 우려가 커지고 있다.
9일(현지시간) 국제 원유시장에 따르면 이날 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 120달러 선에 육박하며 요동쳤다. 국제 유가 기준인 브렌트유 역시 런던 ICE선물거래소에서 장중 119달러까지 치솟았다. 국제 유가가 배럴당 100달러를 넘어선 건 2022년 7월 이후 3년 8개월 만이다.
호르무즈 해협 봉쇄와 산유국들의 감산 여파가 부른 ‘오일 쇼크’는 가뜩이나 업황 부진으로 신음하는 석유화학 업계를 강타했다. 국내 최대 에틸렌 생산시설인 여천NCC가 최근 나프타 수급 문제로 ‘공급 불가항력’을 선언했으며, 업계 전반에 셧다운 공포가 확산되는 추세다.
원유에서 추출하는 나프타는 절반 정도가 외국에서 수입된다. 이 중 대부분이 중동산이다. 정부가 일정량을 비축하는 원유와 달리 기업이 개별적으로 1~2개월치 단기 물량만 저장하고 있어 주요 기업들이 나프타분해시설(NCC) 가동률을 줄이면서 한정된 나프타 물량으로 대응하고 있는 실정이다.
석화업계 관계자는 “공장 가동을 최대한으로 줄였지만, 에틸렌 생산 기업들이 앞으로 버틸 수 있는 여력은 한 달 정도에 불과하다”며 “고부가 사업 재편은커녕 당장 입에 풀칠할 것이 없는 위기 상황”이라고 토로했다. 또 다른 관계자는 “급격한 수익성 악화는 석유화학 구조조정 합의를 더욱 어렵게 만들 수 있다”며 “나프타 원료가 없어 가동을 멈추게 되면 플라스틱, 섬유, 고무 등 에틸렌이 들어가는 상품 제조업계까지 연쇄적으로 악영향을 미치게 될 것”이라고 말했다.
중동발 위기감은 산업 전반으로 번지는 양상이다. 전쟁이 길어지면 에너지나 원자재 수입은 물론 중동 지역 수출이 어려워지고, 유가 급등에 따른 물류비 상승 등 기업 부담도 커진다. 물가 상승으로 이어져 소비 심리마저 위축시킨다면 올해 내수 회복 동력도 더 약해질 수 있다.
건설업계의 경우 시멘트, 레미콘, 철근 등 건자재 생산에서 운송까지 기름이 필요치 않은 곳이 없다. 국내 경유 가격이 급등하면서 운송비 상승 압박은 이미 현실화하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁으로 공사비가 크게 인상된 여파가 현재까지 이어지는 상황에서 유가 상승으로 인한 공사비 인상까지 덮치면 주택 공급에도 차질이 빚어질 수 있다. 시멘트를 생산하는 데 사용되는 전기요금 역시 유가 상승과 떼어놓을 수 없는 문제다.
공사비는 이미 오를 대로 오른 상태다. 건설 물가지표인 건설공사비지수는 2020년 이후 우상향 그래프를 그리며 지난 1월에는 133.28(잠정)로 역대 최고치를 기록했다. 2020년 대비 공사비가 33% 이상 올랐다는 뜻이다. 이은형 대한건설정책연구원 연구위원은 “전쟁이 3개월 이상 장기화하면 정비사업에도 악영향을 미칠 수 있다”며 “현재 5억~7억원 수준인 분담금이 더 오르면 이걸 감당할 수 없는 사업장이 늘어날 수 있다. 또 착공할 때 공사비를 추가로 요구했다가 분쟁으로 이어지면 착공이 지연될 수도 있다”고 말했다. 다만 전쟁 이후 중동 지역에서의 재건사업 등으로 시장 확대 가능성이 생길 수 있다는 시각도 있다.
자동차업계는 고유가로 인해 내연기관차에 대한 소비심리가 위축될 가능성이 있다고 보고 있다. 최근 하이브리드 차량과 전기차 비중이 높아지고 있지만, 내연기관차는 여전히 국내 신차 판매의 절반가량을 차지하는 최대 차종이다. 자동차업계 관계자는 “고유가가 장기간 지속될 경우 업계에 타격은 불가피한 상황이라 변동성을 예의주시하고 있다”고 말했다.
항공업계도 유류비 비중이 영업비용의 4분의 1 정도를 차지해 고유가에 큰 타격을 받는 업종으로 꼽힌다. 대한항공의 연간 예상 유류 소비량은 약 3050만 배럴로, 유가가 1달러만 올라도 연간 3050만 달러(약 450억원)의 추가 비용이 발생한다.
한국 경제 성장을 이끌고 있는 반도체 산업에도 중동 사태가 돌발 변수로 작용할 수 있다는 우려가 커진다. 반도체 등 첨단산업은 전력 수요가 큰 분야라 유가나 액화천연가스(LNG) 등 에너지 공급망과도 관련이 깊다. 중동 사태가 길어지며 에너지 수급 불안이 가중되면 전력 요금이 상승해 제조 원가 압박이 커질 수 있다.
또한 반도체 웨이퍼 냉각에 필수적인 헬륨은 지난해 기준 수입 물량의 64.7%가 카타르산이고, 반도체 식각 공정에 활용되는 원료인 브롬도 97.5%가 이스라엘에서 들여왔다. 에너지 가격 상승에 더해 일부 소재와 장비 수급에 차질이 생긴다면 호황기를 맞은 반도체 산업에도 제동이 걸릴 수 있다는 의미다. 이에 정부는 반도체 측정·검사기기와 중동 의존도가 높은 14개 품목을 중심으로 수급 상황을 점검하고, 공급망 대응을 강화하기로 했다.
재계 관계자는 “중동 사태가 장기화할 거라는 전망이 지배적이지만 원유 공급망 대안을 찾기 어렵고 우회해 수입하는 데에도 시간이 걸리는 게 문제”라며 “정부 차원의 총력 대응이 필요하다”고 말했다.
