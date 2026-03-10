우크라戰 당시 1200→1400원… 환율 방어 재조명
외환스와프 카드로 강력 대응
시장 직개입 대규모 달러 매도
미국·이스라엘의 이란 공습으로 원·달러 환율이 1500원 돌파를 눈앞에 둔 상황에서 4년 전 러시아·우크라이나 전쟁 당시 외환 당국의 환율 방어 조치가 재조명되고 있다. 국제 유가 급등과 안전자산 선호 심리가 맞물리며 환율이 1200원에서 1400원까지 뛰자 당국은 대규모 달러 매도와 외환스와프 카드를 꺼내 진화에 나선 바 있다.
9일 서울 외환시장에서 원·달러 환율의 주간 거래 종가(오후 3시30분)는 전 거래일보다 19.1원 오른 1495.5원을 기록했다. 지난달 말 이란 전쟁 발발 이후 줄곧 상승세다.
2022년 2월 러·우 전쟁 발발 당시에도 환율은 비슷한 양상을 보였다. 세계 주요 에너지 공급국인 러시아의 원유 공급 차질 우려가 커지자 텍사스산원유(WTI) 선물 가격은 배럴당 130달러를 웃돌았다. 에너지 수입 의존도가 높은 한국 경제는 직격탄을 맞았고, 원화 약세 압력도 빠르게 커졌다.
여기에 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 공격적인 금리 인상까지 겹쳤다. 인플레이션을 잡기 위한 급격한 긴축으로 달러화 가치가 치솟으면서 원화는 더 큰 하방 압력을 받았다. 결국 전쟁 이전 1200원대 초반이던 원·달러 환율은 불과 반년 만에 1400원대로 올라섰다. 환율은 전쟁 발발 1년가량이 지나서야 안정세를 찾았다.
당시 금융당국은 환율 급등을 막기 위해 이례적으로 강한 대응에 나섰다. 대표적인 조치가 한국은행과 국민연금공단의 외환스와프 재개였다. 양측은 2022년 9월 약 10년 만에 100억 달러 한도의 외환스와프를 다시 체결했다. 국민연금이 해외 투자에 필요한 달러를 시장에서 직접 사들이는 대신 외환 당국을 통해 조달할 수 있게 하면서 외환시장의 달러 수요를 줄이려는 목적이었다.
시장에 직접 개입한 규모도 컸다. 외환 당국은 2022년 3분기 외환시장에서 175억 달러 이상을 순매도했다. 외환시장 개입 내역 공개 이후 최대 규모였다. 시장에서 달러 수요가 급증하자 당국이 직접 달러를 풀어 환율 상승 압력을 낮춘 것이다. 구두 개입도 병행됐다. 당국은 과도한 쏠림에 단호히 대응하겠다는 메시지를 거듭 내놓으며 시장 심리 안정에 힘을 쏟았다.
이번 중동 사태와 관련해서도 금융 당국은 시장 상황을 모니터링하며 유사시 ‘100조원+α’ 규모의 시장 안정 프로그램을 가동하겠다는 방침이다. 다만 시장 안팎에선 유가 급등과 지정학적 불안이 장기화할 경우 2022년처럼 외환시장 수급 관리와 심리 안정 조치를 함께 동원해야 한다는 관측이 나온다.
