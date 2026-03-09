“이란 내부 결속 더욱 강화… 외부 개입 통한 정권교체 힘들 것”

국내 이란·중동 전문가 4인 진단



모즈타바 선출로 체제 유지 가능성

야권 결집할 상징적 지도자도 부재

주변국과 얽히며 장기전 흐를수도



아야톨라 알리 하메네이가 사망한 후 차남 모즈타바 하메네이가 9일 이란의 새 최고지도자로 선출된 가운데 국내 이란·중동 전문가들은 현 이란 이슬람 정권의 체제 유지 가능성이 높아졌다고 보고 있다. 하메네이 순교 서사를 통한 권력 정당화와 내부 결속 강화, 야권 지도자 부재, 장기전 전망 등이 복합적으로 작용할 것이라는 설명이다.



김혁 한국외대 페르시아어·이란학과 교수는 “하메네이의 죽음이 단순한 지도자 교체가 아니라 미국과 이스라엘 공습에 의한 ‘순교’ 서사로 부각되고 있다”며 “아들의 승계는 순교자 정신의 계승이라는 상징성을 갖게 된다”고 분석했다. 이란 현지에서는 모즈타바가 ‘천사가 된 아버지로부터 권위를 이어받는다’는 상징성을 강조하는 보도가 이어지고 있다.



전문가들은 외부 개입을 통한 정권 교체 가능성에 대해서는 회의적인 전망을 내놨다. 오종진 한국외대 튀르키예·아제르바이잔학과 교수는 “모즈타바가 선출된 상황에서 미국이나 이스라엘의 압박은 오히려 이란 내부 결속을 강화할 가능성이 있다”고 전망했다. 이어 “레자 팔레비 왕세자를 지지하는 해외 이란인들은 대부분 이란을 떠난 디아스포라”라며 “이들의 정치적 영향력에는 한계가 있다”고 분석했다.



다만 모즈타바 정권이 장기적으로 자리 잡기는 어려울 것이란 전망도 나온다. 구기연 서울대 아시아연구소 교수는 “이번 결정은 내부 결속을 강화하고 기존 체제를 그대로 유지·계승하겠다는 의미가 강하다”면서도 “권력 세습이라는 강한 비판을 받을 것이기에 모즈타바가 새 지도자로서 자리 잡기는 어렵다”고 평가했다.



이란 내 야권을 결집할 수 있는 상징적 지도자가 없다는 지적도 이어진다. 이희수 한양대 문화인류학과 명예교수(이슬람문화연구소장)는 “이란은 한국 군사정권 시기 김대중 전 대통령이나 남아프리카공화국의 넬슨 만델라 전 대통령, 미얀마의 아웅산 수치 여사 같은 야권의 지도자가 부재한다”고 말했다. 이어 “개혁파 대통령을 지낸 인사들조차 시위대에 연루될까 봐 가택 연금 상태”라며 “이란 자체의 역량으로 민주적 인권에 바탕을 둔 정권 창립은 현실적으로 불가능하다”고 분석했다.



미국과 이란 양측이 장기전도 불사하겠다는 입장을 밝히며 사태는 장기화할 전망이다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 “시간이 얼마나 걸리든 상관없다. 전쟁이 4~5주 걸릴 것으로 예상했지만 그보다 더 오래갈 능력을 갖추고 있다”고 말했다. 이란 혁명수비대도 “최소 6개월 동안 격렬한 전쟁을 계속 수행할 수 있다”고 공언했다.



주변 국가까지 얽히는 복잡한 충돌로 확산될 가능성도 있다. 오 교수는 “이란 인구의 약 40%는 비(非)페르시아계로 아제르바이잔계와 쿠르드 등 다양한 민족이 있다”며 “이들 민족이 움직이기 시작하면 튀르키예 등 주변국도 참전할 것”이라고 봤다.



이란이 과거 이라크와 8년간 전쟁을 치른 경험을 바탕으로 장기전에 대한 자신감을 갖고 있다는 평가도 나온다. 한 외교 소식통은 “이란은 이라크전을 겪었기 때문에 장기전에서는 자신들이 이긴다는 메시지를 군인들에게 지속적으로 강조해 왔다”며 “이란은 ‘저항경제’ 체제인 만큼 버틸 준비는 어느 정도 갖춰져 있다고 본다”고 말했다. 저항경제는 2011년 알리 하메네이가 처음 언급한 개념으로 서방 제재에 대응하기 위해 외부 의존도를 줄이고 자급형 경제 구조로 전환하자는 이란식 경제 전략이다.



이찬희 최예슬 김다연 기자 becoming@kmib.co.kr



