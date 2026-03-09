100달러 뚫은 유가… ‘퍼펙트 스톰’ 엄습

고유가 영향에 증시 ‘ 패닉셀’ 이어져

원·달러 환율 1500원 선까지 근접

스태그플레이션 우려에 시장 요동



한국 경제가 ‘트리플 쇼크’(삼중 충격)에 휩싸일 수 있다는 우려가 나온다. 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서다. 유가 급등은 물가를 밀어 올린다. 물가가 상승하면 금리 인상 압박이 커진다. 고금리는 소비 위축으로 연결된다. 경기는 둔화하는데 물가는 뛰는 스태그플레이션에 직면할 가능성도 거론된다. 트리플 쇼크 경고음이 커지면서 9일 한국 증시는 6%가량 급락하고 원·달러 환율은 1500원 선까지 뛰었다.





미국·이스라엘이 이란과 벌이는 전쟁 여파로 국제유가가 9일 장중 116.3달러(브렌트유 5월물 기준)까지 뛰었다. 유가 100달러 돌파는 즉각 한국 금융시장에 반영됐다. 주식 ‘패닉셀’(공포 매도)이 나타나면서 코스피는 5251.87(-5.96%), 코스닥은 1102.28(-4.54%)로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율 주간거래 종가는 전일 대비 19.1원 높은 1495.5원을 기록했다. 미국발 세계 금융위기 때인 2009년 3월 12일(1496.5원) 이후 최고가다.



당장은 금융시장이 요동쳤지만 사태가 장기화되면 실물경제가 위험해진다. 우리나라는 고유가에 특히 취약하다. 원유를 100% 수입하는 데다 국내총생산(GDP) 1만 달러당 원유 소비량이 5.7배럴(2024년 말 기준)에 이르러 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다.



고유가가 길어지면 물가가 직격탄을 맞는다. 전기료는 물론 식품·서비스 등 소비재와 공산품 가격, 철강·석유화학 등 운송비까지 줄줄이 올라 소비자물가에 전이된다. 유가 상승 파장은 성장의 발목도 잡는다. 세계 교역이 축소되고 물류에 차질이 생기면 수출 기업의 매출이 줄어 경상수지 흑자 폭이 줄어든다. 이때 한국은행은 물가를 잡기 위해 기준금리를 인상할 수도, 경기를 부양하기 위해 금리를 인하할 수도 없는 딜레마에 빠진다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “이란 사태가 금세 끝나지 않는다면 정부와 한은은 경기 부양과 물가 안정 중 하나를 택해야 하는 갈림길에 설 것으로 본다”고 말했다.



김진욱 기자 reality@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 디지털뉴스부 김진욱 기자 reality@kmib.co.kr 800 응원 하기 온 세상 소식을 전합니다. 한국 경제가 ‘트리플 쇼크’(삼중 충격)에 휩싸일 수 있다는 우려가 나온다. 국제유가가 배럴당 100달러를 넘어서면서다. 유가 급등은 물가를 밀어 올린다. 물가가 상승하면 금리 인상 압박이 커진다. 고금리는 소비 위축으로 연결된다. 경기는 둔화하는데 물가는 뛰는 스태그플레이션에 직면할 가능성도 거론된다. 트리플 쇼크 경고음이 커지면서 9일 한국 증시는 6%가량 급락하고 원·달러 환율은 1500원 선까지 뛰었다.미국·이스라엘이 이란과 벌이는 전쟁 여파로 국제유가가 9일 장중 116.3달러(브렌트유 5월물 기준)까지 뛰었다. 유가 100달러 돌파는 즉각 한국 금융시장에 반영됐다. 주식 ‘패닉셀’(공포 매도)이 나타나면서 코스피는 5251.87(-5.96%), 코스닥은 1102.28(-4.54%)로 장을 마쳤다. 서울 외환시장에서 원·달러 환율 주간거래 종가는 전일 대비 19.1원 높은 1495.5원을 기록했다. 미국발 세계 금융위기 때인 2009년 3월 12일(1496.5원) 이후 최고가다.당장은 금융시장이 요동쳤지만 사태가 장기화되면 실물경제가 위험해진다. 우리나라는 고유가에 특히 취약하다. 원유를 100% 수입하는 데다 국내총생산(GDP) 1만 달러당 원유 소비량이 5.7배럴(2024년 말 기준)에 이르러 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중 가장 높다.고유가가 길어지면 물가가 직격탄을 맞는다. 전기료는 물론 식품·서비스 등 소비재와 공산품 가격, 철강·석유화학 등 운송비까지 줄줄이 올라 소비자물가에 전이된다. 유가 상승 파장은 성장의 발목도 잡는다. 세계 교역이 축소되고 물류에 차질이 생기면 수출 기업의 매출이 줄어 경상수지 흑자 폭이 줄어든다. 이때 한국은행은 물가를 잡기 위해 기준금리를 인상할 수도, 경기를 부양하기 위해 금리를 인하할 수도 없는 딜레마에 빠진다. 양준석 가톨릭대 경제학과 교수는 “이란 사태가 금세 끝나지 않는다면 정부와 한은은 경기 부양과 물가 안정 중 하나를 택해야 하는 갈림길에 설 것으로 본다”고 말했다.김진욱 기자 reality@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지