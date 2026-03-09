국내 이란인들 “모즈타바 선출은 父子 세습” 반발
“국민 학살할 것” 정권교체 주장
대사관 앞 정권 반대 집회 계획
이란이 사망한 아야톨라 알리 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이를 차기 최고지도자로 선출한 것에 대해 국내 이란인들은 “이란 국민이 원한 지도자가 아니었다”며 반발했다. 이들 사이에서는 미국·이란 전쟁을 계기로 이란의 이슬람 정권이 교체될 수 있을 것이란 기대감이 감지된다.
60대 이란인 박씨마 목사는 9일 국민일보 인터뷰에서 모즈타바의 최고지도자 선출에 대해 “국민이 선택한 결과가 아니라 전문가회의가 내부적으로 결정한 것일 뿐”이라고 평가했다. 박 목사는 모즈타바가 그동안 이란 강경 보수 진영의 핵심 인물로 지난 1월 이란의 반정부 시위 당시 시위 탄압에 관여해 왔다고 평가하면서 “수많은 희생자가 발생했는데도 결국 하메네이의 아들이 권력을 이어받는 모양새”라며 “국민이 원했던 지도자가 아니다”고 주장했다.
다른 이란인 로자(37)씨도 모즈타바 선출과 관련해 “이란 정부는 또다시 국민을 학살할 것”이라고 말했다. 그는 “이 정부는 이란뿐 아니라 중동 전체에 위험하다. 자국민을 쉽게 죽이는 정부는 다른 나라 사람들에게도 폭력을 쓰는 것을 어렵게 생각하지 않는다”고 말했다.
국내 이란인들은 미국·이스라엘과의 전쟁이 이란 이슬람 정권 교체의 ‘마지막 기회’라며 미국의 개입에 의한 정권 교체를 촉구했다. 로자씨는 “가장 큰 걱정은 트럼프 대통령이 개입을 중단하고 합의에 도달하는 것”이라며 “미국 개입을 통해 레자 팔레비 왕세자로 정권이 교체돼야 한다”고 주장했다. 또 다른 이란인 40대 A씨도 “팔레비 왕세자는 명확한 계획을 가지고 있다”며 “국민의 단결과 명확한 지도력을 바란다”고 말했다.
국내 이란인 네트워크 단체는 모즈타바 선출을 인정할 수 없다는 입장을 밝히기 위해 주한 이란대사관 앞에서 정권 반대 집회를 개최한다는 방침이다. 한국에 8년째 거주 중인 이란인 영어 강사 미라(32)씨는 “이란에서는 단지 집회에 참여하기만 해도 목숨을 잃을 위험이 크다”며 “해외에 있는 이란인으로서 크게 목소리를 내겠다”고 말했다.
