빚투 반대매매 뇌관
5일 미수금比 강제매매율 6.5%
2023년 이후 최대… 하락 악순환
사상 최고 수준까지 불어난 개인투자자의 이른바 ‘빚투’(빚내서 투자)가 증시 하락 폭을 키우는 뇌관으로 떠오르고 있다. 증시 약세가 이어질 경우 빌린 돈을 제때 갚지 못한 투자자들의 주식이 증권사에 의해 강제로 처분되는 반대매매가 급증할 가능성이 크기 때문이다. 반대매매 물량이 한꺼번에 쏟아지면 주가가 더 밀리고, 다시 추가 반대매매를 부르는 악순환이 반복될 수 있다는 우려가 나온다.
9일 금융투자협회에 따르면 지난 6일 신용거래융자 잔고는 약 32조7800억원으로 사상 최고 수준을 유지하고 있다. 역대 최대였던 전날(33조6900억원) 보다는 약 1조원가량 줄었지만, 올해 들어서만 5조원 넘게 늘어났다. 신용거래융자 잔고는 투자자가 증권사에서 돈을 빌려 주식을 매수한 뒤 아직 상환하지 않은 금액을 뜻한다.
위탁매매 미수금도 최고 수준에 근접해있다. 지난 6일 기준 2조980억원이다. 미국의 이란 공습 이전보다 배 이상 늘었다. 위탁매매 미수거래는 투자자가 주식을 먼저 산 뒤 2거래일 안에 대금을 납부하는 방식이다.
문제는 결제일에 대금을 갚지 못할 경우다. 이러면 3거래일째 해당 주식은 강제로 매각된다. 6일 기준 미수금 반대매매 규모는 824억2100만원이었다. 2023년 10월 이후 가장 컸다. 지난 5일에는 위탁매매 미수금 대비 강제청산 비율이 6.5%까지 치솟기도 했다. 김현석 iM증권 연구원은 “중동 지정학적 리스크로 글로벌 자금의 위험회피 심리가 커진 데다, 국내 증시에선 반대매매 여파까지 겹치며 수급 부담이 이어지고 있다”고 말했다.
은행 마이너스통장(신용한도대출) 자금까지 증시로 흘러 들어가는 상황에서 급락장 때 개인투자자 피해는 더 커질 수 있다.
이광수 기자 gs@kmib.co.kr
