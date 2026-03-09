‘명픽’ 정원오 서울시장 등판… “오세훈 구호만 요란”

박주민·전현희는 협공·견제구

“능력보다 후광에 기댄 반사체”

서울시장 출마를 공식 선언한 정원오 전 성동구청장이 9일 경남 김해 봉하마을을 찾아 노무현 전 대통령 묘역에 참배한 뒤 너럭바위를 만지고 있다. 연합뉴스

더불어민주당 소속 정원오 전 성동구청장이 ‘명픽’(이재명 대통령의 선택)을 앞세워 6·3 지방선거 서울시장 선거 출마를 선언했다. 민주당 내 여론조사 선두를 달리는 정 전 구청장은 오세훈 현 서울시장의 지난 10년 시정에 대해 “구호만 요란했다”며 직격했다. 당내 경쟁자인 박주민·전현희 의원은 정 전 구청장을 “반사체” “기초단체장”으로 평가 절하하며 본격 견제에 착수했다.



정 전 구청장은 9일 유튜브를 통해 “이재명정부와 손발이 맞는 서울시장, 일 잘하는 대통령 옆에는 일 잘하는 서울시장이 필요하다”며 출마를 선언했다. 정 전 구청장은 출마 선언 내내 ‘명픽’을 부각했다. 그는 “내란의 상처를 딛고 대한민국이 새로 도약하려는 지금 이재명정부의 대전환은 서울에서도 시작돼야 한다”며 “이재명정부의 정책과 맞닿은 정치적 신뢰가 저에게 있다”고 강조했다.



정 전 구청장은 당내 경선에 대한 언급 없이 오 시장에 대한 비판에 화력을 집중했다. 정 전 구청장은 “시민의 내 집 마련 기대감만 부풀렸을 뿐 전셋값은 오르고 살 곳은 줄었다”며 “수백억원을 쏟아부은 한강버스도 적자만 키웠다”고 말했다. 이어 “시장이 하고 싶은 일만 앞세운 전시행정이 지금 서울 시정의 민낯”이라며 “(저는) 오세훈의 시정 10년을 끝낼 수 있는 단 하나의 필승 카드”라고 말했다.



정 전 구청장을 겨냥한 당내 경쟁자들의 견제도 날카로워지고 있다. 박 의원은 “지금 서울에 필요한 건 행정 경험이 전부인 관리자가 아니다”며 “기초단체장은 잘 관리만 하면 되지만 행정수도 이전, 인공지능(AI) 전환, 메가시티 경쟁 같은 일은 민원을 잘 처리해서 해결되는 문제가 아니다”고 말했다. 그러면서 “저는 대통령과 함께 국회에서 일하며 배웠다. 지난 10년간 국가 수준의 시스템을 설계해 왔다”고 말했다.



정 전 구청장의 직접 소통방식인 ‘민원 전화’를 겨냥해선 “민원을 그때그때 하나씩 들어주는 것이 아니라 민원이 생기지 않는 시스템을 설계하는 것, 그것이 서울시장의 일”이라고 말했다. 박 의원은 다만 정 전 구청장을 직접 거론하지는 않고 ‘한 후보’로 표현했다.



박 의원은 정 전 구청장의 ‘성동구 부동산’ 발언과 관련해선 “가격이 올랐다는 것이 행정의 성과가 돼선 안 된다”며 “지금 이재명정부가 추구하는 부동산 시장 안정화 정책과도 완전히 배치되는 발언”이라고 말했다. 정 전 구청장은 지난해 11월 한 강연에서 구청장 재임 기간 성동구 부동산 가격이 서울 내 12위에서 5위로 상승한 사례를 성과로 내세웠다.



또 다른 경쟁자인 전 의원은 정 전 구청장에 대해 “사실상 여론조사를 통해서 지금까지 당의 1위 후보로 자리매김하고 있는데, 본인의 능력보다는 후광에 기댄 그런 효과가 아닌가 싶다”며 “본인이 반사체가 아닌 발광체라는 것을 우리 당원과 지지자들에게 입증해야 한다”고 지적했다.



오주환 기자 johnny@kmib.co.kr



