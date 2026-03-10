반도체 훈풍이 고용시장 녹일까… 삼성·하이닉스 신입 공채
삼성 18개 계열사 17일까지 접수
롯데·HD현대도 신입사원 모집
삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 기업들이 상반기 신입사원 채용에 나선다. 슈퍼 사이클에 진입한 반도체 산업을 중심으로 얼어붙은 청년 고용 시장에 온기가 돌지 주목된다.
삼성은 국내 투자 확대와 우수 인재 확보를 위해 10일부터 상반기 공개채용을 진행한다고 9일 밝혔다. 이번 공채에는 삼성전자 삼성물산 삼성바이오로직스 등 18개 계열사가 참여한다. 삼성 채용 홈페이지에서 오는 17일까지 입사를 희망하는 회사에 지원서를 접수하면 3월 직무적합성 평가, 4월 삼성직무적성검사(GSAT), 5월 면접, 건강검진 순으로 채용 절차가 진행된다. 소프트웨어(SW)와 디자인 직군은 GSAT 대신 각각 실기 방식의 역량 테스트, 디자인 포트폴리오 심사를 통해 선발한다.
삼성전자 공채에선 반도체 사업을 담당하는 디바이스솔루션(DS) 부문을 중심으로 채용 규모가 늘어날 것이라는 전망이 나온다. 삼성전자는 지난달 업계 최초로 6세대 고대역폭메모리 HBM4 양산·출하를 시작했고 경기도 평택 5공장을 건설하는 등 생산시설을 확충하고 있다. 이재용 삼성전자 회장은 지난달 청와대에서 열린 청년일자리 및 지방 투자 관련 기업인 간담회에서 “실적이 많이 올라가고 있어서 올해 조금 더 채용할 수 있는 여력이 생겼다”고 언급하기도 했다.
삼성은 1957년 국내 최초로 신입사원 공채 제도를 도입한 이후 올해까지 70년째 유지하고 있다. 4대 그룹 중 매년 신입사원 공채를 하는 곳은 삼성이 유일하다.
SK하이닉스도 10일부터 기술·사무직 신입사원을 모집한다. 오는 23일까지 서류 접수를 받고 직군별 전형과 면접을 거쳐 합격자는 7월 입사하게 된다. SK하이닉스는 전 세계 우수한 인재들이 SK하이닉스로 빠르게 진입할 수 있도록 채용 시기와 경로에 제한을 두지 않는 ‘탤런트 하이웨이(Talent hy-way)’ 전략을 통해 유연하게 인재를 확보한다는 방침이다.
롯데그룹은 지난 4일부터 ‘예측 가능한 수시 채용’ 전형을 진행 중이다. 롯데그룹은 2024년부터 비정기적으로 운영되던 기존 수시 채용을 3·6·9·12월 분기별로 정례화해 지원자들이 일정에 맞춰 취업 준비를 할 수 있도록 했다. 이번 채용에는 롯데백화점 롯데호텔 롯데면세점 등 15개 계열사가 참여한다. 롯데백화점의 경우 ‘메이크 유어 넥스트’라는 슬로건을 도입해 실무 수행 능력과 직무에 대한 비전을 최우선 평가한다.
HD현대는 오는 24일까지 상반기 신입사원을 모집한다. HD한국조선해양 HD현대중공업 HD현대일렉트릭 등 7개 계열사에서 채용 절차가 진행된다.
권지혜 박선영 기자 jhk@kmib.co.kr
