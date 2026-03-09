靑 “0.2억 배럴 원유 우선구매권 검토”
“산유국 공동 비축 물량 인수 가능”
정부가 유가 급등 장기화에 대응하기 위해 산유국과 공동 비축 중인 원유에 대한 우선구매권 행사를 검토한다.
김용범 청와대 정책실장은 9일 비상경제점검회의 브리핑에서 “호르무즈 해협의 실질적 봉쇄는 경험해 보지 못한 상황”이라며 “결국은 수량 확보가 제일 중요하다”고 밝혔다. 이어 “산유국과 공동 비축한 물량인 0.2억 배럴을 우선구매권을 행사해 우리가 인수할 수 있다”며 “석유공사의 해외 생산분도 국내로 돌릴 수 있다”고 말했다.
한국석유공사는 공사 보유 비축시설에 산유국 소유 원유를 저장해 둔 뒤 해당 물량을 먼저 구매·사용할 수 있는 권리(우선구매권)를 확보하고 있다. 원유 공급 차질이 생기면 이를 행사하겠다는 의미다. 현재 호르무즈 해협 봉쇄로 영향을 받는 원유 도입량은 하루 170만 배럴 수준이다.
정부는 호르무즈 해협을 우회하는 대체 공급선 확보에도 박차를 가하고 있다. 정부와 업계 등에선 미국·호주 등이 거론된다. 김 실장은 “전략적 협력 관계에 있는 나라를 통해 물량을 확보하고, 중장기적으로 원유 도입선을 다변화하겠다”며 “이번 주 (휘발유·경유) 최고가격제가 시행될 수 있도록 관련 절차를 신속히 진행할 예정”이라고 말했다.
이동환 기자 huan@kmib.co.kr
