2년만에 달라진 국힘 ‘최경환 뇌물비리 공천 기준’
[정치 언박싱]
崔, 경북도지사 후보자 등록 ‘잡음’
‘비리 전력자 원천 배제’ 원칙과 충돌
국민의힘에서 최경환(사진) 전 경제부총리 등의 공천 후보 등록 문제로 잡음이 새어 나오고 있다. 장동혁 대표가 지난 1월 내놓은 ‘비리 전력자 원천 배제’ 원칙과 정면으로 충돌하기 때문이다. 최 전 부총리 측은 정치 보복에 따른 것인 만큼 정상참작이 당연하다고 주장했다.
국민의힘 공천관리위원회가 9일 공개한 지방선거 광역단체장 등 후보자 공천 신청 현황을 보면 최 전 부총리는 경북지사 후보자 등록을, 이재만 전 자유한국당(국민의힘 전신) 최고위원은 대구시장 후보자 등록 신청을 마쳤다.
실형 전력이 문제가 됐다. 최 전 부총리는 국가정보원 특수활동비 1억원을 수수한 혐의로 2019년 징역 5년이 확정됐다. 이 전 최고위원 역시 불법 선거운동을 한 혐의로 2020년 징역 1년6개월의 실형이 확정됐다. 장 대표는 지난 1월 ‘이기는 변화’를 강조하며 “뇌물을 비롯한 비리 전력이 있는 인물은 공천 자격을 원천 박탈하겠다”고 밝혔다. 이번 지방선거에서 강력범죄, 부패범죄, 성범죄, 선거범죄 등에 해당하는 후보자는 부적격·실격한다는 지침도 마련했다.
장 대표는 22대 총선에선 사무총장으로 공관위 당연직 부위원장을 맡았다. 그때도 “강력범죄·뇌물범죄·재산범죄·선거범죄·도주차량 음주운전 등 파렴치 범죄로 집행유예 이상의 형이 확정되면 공천에서 원천 배제한다”고 밝혔다. 이에 최 전 부총리는 경북 경산에서 무소속으로 출마했고, 고배를 마셨다.
당 일각에서는 국민의힘이 대선 전인 지난해 5월 최 전 부총리의 복당을 허용하며 정치 재개 발판을 마련해 준 만큼 사정이 달라졌다는 해석이 있다. 반면 당 내홍으로 인한 지지율 하락세 속 악영향을 우려하는 목소리도 나온다. 한 국민의힘 관계자는 “음주운전이나 다른 도덕성 기준도 도미노처럼 무너질까 우려스럽다”고 했다.
최 전 부총리는 통화에서 “성범죄는 사면받아도 공천이 안 된다는 규정이 있지만 뇌물 수수와 관련해서는 그런 표현이 없다”며 “당시 뇌물 혐의는 정치적 보복을 받았던 것이기 때문에 불이익을 주면 안 된다”고 말했다.
박준상 기자 junwith@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사