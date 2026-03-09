민주, 李사건 공소 취소 기정사실화

민주, 李사건 공소 취소 기정사실화
정청래 “국조 끝나면 곧바로 특검”
전문가 “사전심리절차 도입해야”
이재명 대통령 사건에 대한 공소취소 추진 작업이 기정사실화되고 있다. 여당이 쌍방울 대북송금 사건 등에 대한 공소취소 논의에 본격 착수했다. 정청래 더불어민주당 대표는 “공소취소 국정조사 이후 곧바로 특검을 추진하겠다”며 공소취소를 넘어 검찰의 무리한 기소 관행까지 뿌리 뽑겠다고 밝혔다. 전문가들은 “공소취소의 요건을 명확하게 만들고 법원에서 공소를 기각할 수 있게 사전심리절차를 도입해야 한다”고 지적했다.
민주당 ‘윤석열 정권 조작기소 진상규명 및 공소취소를 위한 국정조사 추진위원회’는 9일 국회에서 당 지도부가 대거 참석한 가운데 검찰의 공소권 남용과 공소취소 제도 내실화를 주제로 토론회를 열었다. 정 대표는 “조작 기소는 또 하나의 검사 내란이다. 사법 정의를 바로 세우는 차원에서 바로잡아야 한다”며 “윤석열 정권 치하에서 벌어졌던 조작 기소에 대해 국정조사한 뒤 곧바로 특검을 추진해 검찰의 못된 버릇을 고쳐놓겠다”고 말했다. 한병도 원내대표도 “국정조사를 만들어가는 과정이 쉽지 않을 것 같지만 민주당 전체의 단일대오를 만들어 반드시 국정조사를 추진하겠다”고 말했다.
토론회에선 무제한적인 공소취소의 남용을 막기 위한 제도 보완과 함께 법원 단계에서 무리한 기소를 기각할 수 있도록 하는 방안이 제기됐다. 김재윤 건국대 법학전문대학원 교수는 “형사소송법상 공소취소의 이유에는 아무런 제한이 없다”며 “검사의 공소취소를 무제한으로 인정하게 되면 피고인의 방어권 행사, 법적 안정성에 문제를 초래하게 될 가능성이 있다”고 주장했다.
대안으로 ‘공소취소 이유의 명확화’와 ‘공소기각의 판결’ 두 가지 방안이 제시됐다. 공소취소를 검사 마음대로 하지 못하게 이유를 명확히 하고, 법원에서 검찰의 공소권 남용을 판례로써 확립해야 한다는 것이다. 또 이중적 보완 장치로 사전심리절차를 통해 법원이 공판을 개시하기 전에 검찰의 공소제기 위법성을 확인해 형사 절차를 종결시키는 제도 도입이 필요하다고 강조했다.
