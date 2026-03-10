렌터카 사업 진출 현대차 목적은… 시장? 다각화? 데이터?
26일 주총서 대여사업 의결 예정
기존 업체들, 위기감·기대감 교차
현대자동차가 올해 ‘자동차 대여사업’ 진출을 예고하면서 렌터카 시장이 들썩이고 있다. 아직 구체적인 사업계획이 밝혀지지 않았지만, 위기의식과 자신감이 벌써 뒤섞이는 분위기다. 업계에서는 현대차가 렌터카 사업을 통해 광범위한 자율주행 데이터를 자체 확보해 나갈 것이라는 관측도 나온다. 주행 패턴과 고장 데이터 등을 직접 수집해 자율주행·전기차 개발에 활용할 수 있다는 것이다.
9일 업계에 따르면 현대차는 오는 26일 정기주주총회를 열고 사업목적에 ‘자동차 대여사업’을 추가하는 안건을 의결할 예정이다. 기존 신차·중고차 사업과 연계해 자동차 대여 관련 상품과 서비스를 개발하기 위한 결정이다.
현대차는 이를 통해 2019년부터 운영 중인 자동차 구독형 프로그램 ‘현대 제네시스 셀렉션’을 고도화할 계획이다. 이 프로그램은 현대차·제네시스 차량을 일·월 단위로 빌려주는 구독 서비스다. 그동안은 현대차가 플랫폼 기획·운영을 담당하고 제휴 렌터카업체가 차량을 제공해왔는데 이젠 고객에게 구독 차량을 직접 대여하는 역할까지 맡는 방안이 추진된다. 사실상 렌터카 시장 진출이라는 평가가 나오는 이유다.
이 경우 차종과 지역이 확대되고, 요금까지 인하될 가능성이 있다. 현재 일 단위로 구독할 수 있는 차종은 팰리세이드, 스타리아, 아이오닉6, 아반떼N, 넥쏘 등 10종이 채 안 되고, 서비스도 서울·경기·인천과 부산에 국한돼 있다.
업계는 초대형 사업자인 현대차가 어떤 방향과 목표를 갖고 시장에 뛰어들지 예의주시하고 있다. 자본·기술·인력 관점에서는 비교할 수 없을 만큼 큰 위협이지만, 단순한 시장 진입이라면 도전이 쉽지 않을 것이라는 게 대체적인 예상이다. 업계 관계자는 “현대차가 경쟁력 있는 플레이어는 맞지만, 렌터카 시장은 단기간에 증차가 되는 구조가 아니다”라며 “수십년간 인프라와 경험을 쌓아온 기존 업체들에 맞서 운용하기 쉽지 않을 것”이라고 내다봤다.
차량 소비 패턴이 구매에서 대여·구독 중심으로 이동하는 흐름에 선제적으로 대응하기 위한 행보라는 해석도 있다. 업계 다른 관계자는 “비즈니스 모델 다각화나 일부 시프트 성격으로도 보이는데 전체 렌터카 시장 확장 측면에서는 긍정적”이라고 평가했다.
현대차의 행보가 미래 모빌리티 데이터를 서둘러 확보하려는 차원이라는 분석도 많다. 자율주행 데이터의 가치가 높아진 상황에서 렌터카 고객의 주행 기록을 직접 수집해 경쟁력을 키울 수 있기 때문이다. 실제 렌터카는 택시와 비교해 자율주행 데이터 확보에 최적화됐다는 평가를 받고 있다. 전문 운전자가 특정 구역을 주로 오가는 택시와 달리 렌터카는 도심·교외·고속도로뿐만 아니라 장거리 주행 등 다양한 환경의 데이터를 일반 운전자를 통해 쌓을 수 있다.
이 때문에 현대차와의 협업을 기대하는 분위기도 읽힌다. 현재는 사고율 감소나 유류비 절감 등 내부적으로 주로 활용되는 차량·주행 데이터가 완성차 업계와 만나면 한 단계 더 가치가 뛰어오르는 효과가 있기 때문이다. 현대차는 이날 국토교통부의 ‘K-자율주행 협력모델’ 참여기업에 최종 선정돼 관련 기술 개발에도 더욱 속도가 붙게 됐다. 또 다른 관계자는 “자체 데이터 축적 측면이 분명히 있을 것”이라며 “시장에 들어오면 기존 렌터카업체와의 협업이 더욱 구체화될 것으로 기대된다”고 말했다.
