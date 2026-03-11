구글 ‘30% 통행세’ 낮춘다… K게임사 年 수백억 절감 효과

구글 플레이 수수료 15~20%로

넷마블 등 AI·IP 투자 이어질 듯

모바일 사업 비중 확대 가능성도

애플 앱 스토어 연쇄 감면 기대



구글 플레이가 수년간 이어온 30% 수수료 체제 개편을 발표하면서 국내 게임사들의 셈법이 분주해지고 있다. 수수료 인하로 수익률이 크게 개선될 것으로 기대되면서 게임사들이 모바일 사업 비중을 늘리는 방안도 예상된다.



구글은 지난 6일(한국시간) 생태계 개방 및 수수료 인하를 골자로 한 앱 마켓 개편안을 내놓았다. 지난해 11월 초 에픽게임즈와의 반독점 소송 종결에 합의한 지 4개월 만이다. 개편안에 따르면 기존 30%였던 일반 인앱 결제 수수료를 20%로 낮춘다. 신규 앱 설치 유저에게는 20%를 적용하고 이전부터 앱을 이용한 장기 유저에게는 25%의 수수료가 적용된다.



개발사가 자체 결제 수단을 쓰는 외부 결제도 허용한다. 이 경우 수수료를 5%포인트 추가로 감면해 최저 15%까지 낮아진다. 한국 시장은 오는 12월 31일부터 적용될 예정이다.



그간 앱 마켓의 높은 수수료율은 게임사의 영업이익률을 급감시키는 고질적인 문제로 지적되어 왔다. 지난달 12일 열린 게임산업 국가 육성 전략 토론회에서 이한범 한국게임산업협회 운영위원장은 “구글, 애플, 스팀, 소니 등 글로벌 플랫폼이 게임을 장악하고 30%의 수수료를 징수한다”며 “우리 게임 업계가 영업이익 30%가 날아가는 구조에서도 버티고 있지만 이대로라면 글로벌 플랫폼에 하청하는 업체밖에 되지 않겠느냐는 걱정이 든다”고 지적했다.





이번 구글의 정책 변화로 수수료가 평균 7.5%포인트 감면된다고 가정할 경우 국내 주요 게임사들의 실적 개선 효과는 드라마틱한 수준이 될 것으로 보인다. 비용 절감이 고스란히 영업이익으로 연결되기 때문이다. 지난해 실적을 기준으로 각사의 모바일 매출 규모를 살펴보면 그 영향력을 가늠할 수 있다. 모바일 매출 비중이 90%에 달하는 넷마블은 모바일 매출액이 2조5516억원에 육박해 수수료 감면 시 약 1914억원의 비용을 아낄 수 있다. 작년 연간 영업이익 1108억원을 172.7% 초과하는 액수다. 모바일 비중이 52.7%인 엔씨소프트는 7944억원의 매출 중 596억원을, 52.3% 비중인 크래프톤은 1조7407억원 중 1306억원의 절감 효과를 누릴 것으로 예상된다. 모바일 비중이 상대적으로 낮은 넥슨 역시 1조2925억원의 모바일 매출에서 969억원에 달하는 비용을 보전하게 된다.



이렇게 절감된 수수료 비용은 게임 가격 인하로 이어지기보다는 마케팅 비용 확충이나 신규 지식재산권(IP) 개발, 특히 최근 업계의 키워드인 인공지능(AI) 기술 투자에 활용될 것으로 전망된다.



한국게임산업협회, 한국게임개발자협회 등 7개 산업계 단체는 구글의 결정을 환영하면서도 정책의 세부 내용과 시행 시기에 대해서는 쓴소리를 냈다. 이들은 공동 성명을 통해 “부족하고 늦은 결단이라는 아쉬움을 감출 수 없다”며 “신규 회원과 기존 회원의 수수료율에 차등을 두고 있는데 높은 수수료로 인한 고통이 과거로부터 쌓여 왔다는 사실을 고려할 때 이러한 차등은 다소 부족해 보인다”고 평가했다. 또한 “12월 한국 시행의 약속은 기다리기에 다소 긴 시간”이라며 “성장이 멈춰가는 모바일게임 생태계는 기다릴 시간이 없다. 가능한 이른 시간 안에 국내에서도 현실화할 수 있도록 구글의 책임 있는 실행을 촉구한다”고 밝혔다.



한 대형 게임사 고위 관계자는 “경쟁사인 애플 앱 스토어도 경쟁력 측면에서 감면 압박을 받을 수밖에 없다”면서 “이 정도의 수수료율 인하면 사업을 안 키울 이유가 없다. 실제 상당수 게임사가 모바일 사업 비중을 늘리는 방안을 검토 중이다”고 전했다. 그러면서 “최근 우하향 국면이었던 모바일 게임 시장이 다시 살아날 것으로 예상한다”고 덧붙였다.



이다니엘 기자 dne@kmib.co.kr



