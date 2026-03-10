삼성·애플, ‘AI 연합군’ 경쟁… 노태문 “더 많은 AI기업과 협력”

AI로 스마트폰 시장 활로 모색

삼성전자, ‘멀티 AI폰’ 전략 강조

애플, 챗GPT 이어 제미나이 선택



세계 스마트폰 시장을 양분하고 있는 삼성전자와 애플이 대규모 언어모델(LLM) 개발 업체와 손잡는 연합작전에 공을 들이고 있다. 정체 상태인 스마트폰 시장에 활기를 불어넣을 수 있는 건 사실상 인공지능(AI)밖에 없다고 양사 모두 판단했기 때문이다. AI 서비스가 일상에 파고들면서 고성능 카메라와 애플리케이션 프로세서(AP), 대화면 등 하드웨어적 요소는 물론 AI 성능 역시 갈수록 중요해지고 있다는 평가가 나온다.



9일 업계에 따르면 노태문 삼성전자 DX부문(사장)은 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)와 최근 진행한 인터뷰에서 “더 많은 AI 기업과 전략적으로 협업을 할 수 있다”는 뜻을 밝혔다. 노 사장은 “우리는 모든 솔루션에 열려 있으며 ‘선택권’이야말로 갤럭시 AI가 소비자에게 다가갈 수 있는 방법이라 믿는다”고 말했다. 소비자들 사이에서 AI를 활용하는 흐름이 뚜렷해진 만큼, 관련된 여러 기업과 동맹을 구축하겠다는 의미다.



노 사장은 삼성전자 스마트폰 사업부가 경쟁사보다 모바일 AI 분야에 선제적으로 뛰어든 점을 언급하며 “그게 이 분야에서 리더십을 확보하고 유지해 온 방법”이라고 설명했다.



삼성전자가 최근 공개한 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26’ 시리즈에는 AI 음성 비서 빅스비(Bixby)와 구글 제미나이에 더해 퍼플렉시티까지 추가로 들어갔다. 얼마나 많은 AI 모델을 탑재하고 있는지가 스마트폰을 구매하는 주요 기준이 되고 있다는 것이다. 노 사장이 “소비자는 하나의 플랫폼에 묶이지 않고, 여러 AI 모델을 활용하고 있다”며 ‘멀티 AI폰’을 강조한 것도 이런 이유에서다. 파이낸셜타임스도 삼성전자가 애플의 시장 선두 지위를 잠식하기 위해 다양한 AI 모델을 스마트폰에 넣는 ‘전략적인 합의’를 원하고 있다고 분석했다.



‘AI 지각생’ 애플도 비슷한 방향으로 움직이고 있다. 애플은 아이폰에 들어가는 AI 시스템인 ‘애플 인텔리전스’에 챗GPT를 연동한 데 이어 기반 모델로 제미나이를 선택했다. 자체 생태계를 고수해 온 애플이 외부 기업과 협업에 나선 건 극히 이례적이다.



삼성전자와 애플이 LLM 개발 업체와 손을 잡는 주요 배경에는 스마트폰 시장 정체가 자리한다는 게 대체적인 평가다. 글로벌 스마트폰 출하량은 연간 12억 대에서 좀처럼 늘어나지 않고 있다. 이런 와중에 AI라는 ‘단비’가 내린 것이다. 시장조사 업체 디멘션마켓리서치는 세계 AI 스마트폰 시장이 연평균 28.3%씩 성장해 2034년 8542억달러(약 1274조원)에 달할 것으로 내다봤다.



삼성전자와 애플 모두 AI 업체와 동맹을 맺고 있으나, 그 전략은 결이 다르다는 분석도 제기된다. 삼성전자는 더 많은 AI 모델을 끌어와 소비자 선택권을 넓히려는 데 비해 애플은 자사 생태계와의 자연스러운 통합에 무게를 둔다는 것이다. 한 업계 관계자는 “애플이 자사 생태계를 외부에 얼마나 개방할지가 향후 경쟁의 관전 포인트”라고 말했다.



손재호 기자 sayho@kmib.co.kr



