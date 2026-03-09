“나는 LEE씨 아니라 YI씨”… 여권 변경 소송했다 패소
법원 “실생활 아무 불편 없어… 불허”
실생활에 불편이 없는데도 개인 선호를 이유로 여권 영문(로마자) 표기를 변경하는 것은 허용되지 않는다는 법원 판단이 나왔다.
9일 법조계에 따르면 서울행정법원 행정14부(재판장 이상덕)는 이모(36)씨가 “여권 로마자 성명 변경 거부 처분을 취소해 달라”며 지난해 12월 외교부 장관을 상대로 낸 소송에서 원고 패소로 판결했다.
이씨는 2024년 5월 여권 성명에 표기된 성을 ‘LEE’에서 ‘YI’로 변경해 달라고 외교부에 신청했으나 받아들여지지 않자 소송을 제기했다. 그는 고등학교 시절부터 ‘YI’로 표기해 왔고 신용카드 발급 등 금융거래, 영어능력시험 등에서 그렇게 썼기 때문에 여권도 이에 맞춰 변경하는 것을 허용해 달라고 주장했다.
법원은 외교부 처분이 적법하다고 봤다. 로마자 성명 변경을 제한하지 않는다면 출입국 심사·관리에 어려움이 생기고, 외국에서 한국 여권의 신뢰도가 낮아져 비자 발급과 입국 심사 등이 까다로워질 수 있다고 본 것이다.
재판부는 이씨의 경우가 로마자 성명 정정·변경 사유를 규정한 여권법 시행령 제11호(그 밖에 필요하다고 인정하는 경우)에 해당하지도 않는다고 판단했다. 재판부는 “현실적으로 아무런 불편이 없고 단지 개인적 만족을 위한 경우를 제11호의 사유로 보기 어렵다”고 설명했다.
