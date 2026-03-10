통제 안되는 당, 결국 총대 멘 李… “개혁하다 초가삼간 태워”

李대통령-강경파 사법개혁 충돌

반발 거세자 직접나서 공개설득

강성 지지층은 댓글로 李 비판

조국도 “정부안 문제 많아 반대”

이재명 대통령이 9일 청와대 본관에서 열린 중동 상황 관련 비상경제점검회의에 참석하고 있다. 이 대통령은 이날 엑스(X)에 “빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”며 검찰개혁에 대한 여권 강경파 반발에 직접 대응했다. 김지훈 기자

이재명 대통령이 중대범죄수사청(중수청)·공소청법 정부안에 대한 여권 강경파의 반발에 공개 설득에 나섰다. 다양한 경로로 사전에 입장을 설명했음에도 ‘항명’이 이어지자 직접 총대를 멘 것이다. 그러나 전면에 나선 이 대통령에게 강성 지지층이 즉각 반발하면서 국정 운영에 부담이 누적될 것이란 우려가 나온다.



이 대통령은 9일 새벽 엑스(X)에 “개혁이 번거롭고 복잡하다고 혁명을 할 수는 없다. 검찰 개혁이든, 노동·경제 개혁이든, 언론 개혁이든, 법원 개혁이든 그 무슨 개혁이든 그래야 한다”며 여당 강경파와 강성 지지층을 향해 사실상의 최후통첩을 했다.



이 대통령은 “문제 해결을 위해서는 원인을 정확히 파악하고 옥석을 분명히 가려야 한다”며 “필요한 개혁을 하더라도 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁 대상으로 몰아 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”고 강조했다. 그러면서 검찰과 법원 전체가 문제가 있는 것은 아니라고 자신의 수사 및 재판 경험을 들어 장황하게 설명했다.



이 대통령은 “부패하고 부정의한 조직으로 비난받는 조직도 대개는 미꾸라지 몇 마리가 우물을 흐리는 것처럼 정치화되고 썩은 일부의 문제이지 대다수는 충직하게 공직자의 책임과 역할을 다하고 있다”고 강조했다. 이어 “더디고 힘들더라도, 시간이 걸리고 조금 마뜩잖더라도 서로 믿고 격려하며 든든하게 함께 가주시면 고맙겠다”며 여당 강경파에게 ‘보폭’을 맞춰 달라고 당부했다.



통상 당청 간 이견은 정책·정무 라인을 통해 조율된다. 그러나 당이 좀처럼 통제가 안 되자 결국 이 대통령이 공개 여론전에 나선 것이다. 여권 핵심 관계자는 “사법 개혁과 관련해 대통령이 뜻을 수차례 직간접적으로 전달했음에도 강경파가 자제하지 않으니 대통령이 ‘나와 한번 붙어보자는 건가’라는 생각을 한 것”이라며 “태도에 변화가 없으면 강경파는 이제 대통령과 싸울 생각을 해야 할 것”이라고 말했다. 청와대 관계자는 “청와대는 여당과 원팀이니 더 이상 갈라치기를 하지 말라는 뜻”이라고 부연했다.



정성호 법무부 장관도 지원 사격에 나섰다. 정 장관은 페이스북에 “정부안은 지난달 더불어민주당의 수정 의견을 대폭 반영해 만든 법안”이라며 “내 뜻과 다르다 하여 일부 조항을 확대 해석하고 오해해 반개혁으로 몰아가는 일각의 문제 제기는 정상적인 숙의와 국민 통합에 아무런 도움이 되지 않는다”고 비판했다. 박찬운 국무총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원장도 “정교한 검토와 합리적 토론 없이 개혁이라는 이름만으로 형사사법 체계가 급격히 개편된다면 그 부담과 위험은 결국 국민에게 돌아갈 것”이라고 경고했다. 그는 당 강경파에 유감을 표하며 이날 사직했다.



이례적인 대통령의 공개 여론전에 날것의 비판도 몰려들었다. 강성 지지층은 이날 이 대통령 SNS에 “얻을 것 다 얻으셨으니 당원 속이지 말고 신당 차려 나가라” “윤석열의 내란보다 당신의 배신이 더 가슴을 후벼 판다” “국민 배신하지 말고 법사위 원안대로 처리하라” 등의 비난 댓글을 달았다. 조국 조국혁신당 대표도 창당 2주년 기자간담회에서 “현재 정부안에는 문제가 있다”며 “이재명정부는 검찰 독재와 싸워온 국민의 열망을 반영해 출범했지만 실망의 목소리도 나오고 있는 것으로 보인다”고 주장했다.



최승욱 이동환 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 이재명 대통령이 중대범죄수사청(중수청)·공소청법 정부안에 대한 여권 강경파의 반발에 공개 설득에 나섰다. 다양한 경로로 사전에 입장을 설명했음에도 ‘항명’이 이어지자 직접 총대를 멘 것이다. 그러나 전면에 나선 이 대통령에게 강성 지지층이 즉각 반발하면서 국정 운영에 부담이 누적될 것이란 우려가 나온다.이 대통령은 9일 새벽 엑스(X)에 “개혁이 번거롭고 복잡하다고 혁명을 할 수는 없다. 검찰 개혁이든, 노동·경제 개혁이든, 언론 개혁이든, 법원 개혁이든 그 무슨 개혁이든 그래야 한다”며 여당 강경파와 강성 지지층을 향해 사실상의 최후통첩을 했다.이 대통령은 “문제 해결을 위해서는 원인을 정확히 파악하고 옥석을 분명히 가려야 한다”며 “필요한 개혁을 하더라도 전체를 싸잡아 비난하며 모두를 개혁 대상으로 몰아 빈대 잡자고 초가삼간 태우는 결과가 되지 않게 조심해야 한다”고 강조했다. 그러면서 검찰과 법원 전체가 문제가 있는 것은 아니라고 자신의 수사 및 재판 경험을 들어 장황하게 설명했다.이 대통령은 “부패하고 부정의한 조직으로 비난받는 조직도 대개는 미꾸라지 몇 마리가 우물을 흐리는 것처럼 정치화되고 썩은 일부의 문제이지 대다수는 충직하게 공직자의 책임과 역할을 다하고 있다”고 강조했다. 이어 “더디고 힘들더라도, 시간이 걸리고 조금 마뜩잖더라도 서로 믿고 격려하며 든든하게 함께 가주시면 고맙겠다”며 여당 강경파에게 ‘보폭’을 맞춰 달라고 당부했다.통상 당청 간 이견은 정책·정무 라인을 통해 조율된다. 그러나 당이 좀처럼 통제가 안 되자 결국 이 대통령이 공개 여론전에 나선 것이다. 여권 핵심 관계자는 “사법 개혁과 관련해 대통령이 뜻을 수차례 직간접적으로 전달했음에도 강경파가 자제하지 않으니 대통령이 ‘나와 한번 붙어보자는 건가’라는 생각을 한 것”이라며 “태도에 변화가 없으면 강경파는 이제 대통령과 싸울 생각을 해야 할 것”이라고 말했다. 청와대 관계자는 “청와대는 여당과 원팀이니 더 이상 갈라치기를 하지 말라는 뜻”이라고 부연했다.정성호 법무부 장관도 지원 사격에 나섰다. 정 장관은 페이스북에 “정부안은 지난달 더불어민주당의 수정 의견을 대폭 반영해 만든 법안”이라며 “내 뜻과 다르다 하여 일부 조항을 확대 해석하고 오해해 반개혁으로 몰아가는 일각의 문제 제기는 정상적인 숙의와 국민 통합에 아무런 도움이 되지 않는다”고 비판했다. 박찬운 국무총리실 산하 검찰개혁추진단 자문위원장도 “정교한 검토와 합리적 토론 없이 개혁이라는 이름만으로 형사사법 체계가 급격히 개편된다면 그 부담과 위험은 결국 국민에게 돌아갈 것”이라고 경고했다. 그는 당 강경파에 유감을 표하며 이날 사직했다.이례적인 대통령의 공개 여론전에 날것의 비판도 몰려들었다. 강성 지지층은 이날 이 대통령 SNS에 “얻을 것 다 얻으셨으니 당원 속이지 말고 신당 차려 나가라” “윤석열의 내란보다 당신의 배신이 더 가슴을 후벼 판다” “국민 배신하지 말고 법사위 원안대로 처리하라” 등의 비난 댓글을 달았다. 조국 조국혁신당 대표도 창당 2주년 기자간담회에서 “현재 정부안에는 문제가 있다”며 “이재명정부는 검찰 독재와 싸워온 국민의 열망을 반영해 출범했지만 실망의 목소리도 나오고 있는 것으로 보인다”고 주장했다.최승욱 이동환 윤예솔 기자 applesu@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지