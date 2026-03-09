대만 포위망 좁히는 中… 1만t급 구축함 실전 배치
055형 미사일 구축함 2척 훈련 공개
중국 인민해방군이 1만t급 055형 미사일 구축함 2척을 대만해협을 담당하는 동부전구에 실전배치한 것으로 밝혀졌다.
관영 CCTV는 8일 뉴스 프로그램 ‘신원롄보’를 통해 함정번호가 각각 ‘109’와 ‘110’인 대형 구축함이 훈련하는 모습을 처음 공개했다. 관영 글로벌타임스는 055형 미사일 구축함인 두 함정의 명칭이 각각 둥관함과 안칭함이라고 전했다.
2020년 1월 처음 취역한 055형 구축함은 8척이 북방전구와 남방전구에 배치돼 있었는데, 이번에 추가한 2척은 대만해협과 동중국해를 담당하는 동부전구에 새로 투입됐다.
055형은 중국 해군이 보유한 가장 우수한 성능의 구축함이다. 수백개의 목표물을 동시에 추적하는 정밀 레이더와 함대공·함대함·함대지 미사일, 대잠 어뢰를 장착해 항공모함 전단의 주력 호위함 역할을 한다.
중국 군사 전문가 왕윈페이는 글로벌타임스에 “항모 전단에는 주력 호위함으로 한두 척의 대형 구축함이 배치돼야 한다”면서 “함정의 순환훈련 및 정비주기 등을 고려할 때 3개의 항모전단을 지원하려면 더 많은 구축함이 필요하다”고 말했다. 055형 구축함은 대형 상륙함과 합동작전을 수행하면서 공중 방어 및 해상통제를 제공해 장거리 상륙작전을 지원할 수도 있다.
대만 국방연구원 중국정치군사연구소 슈샤오황 연구원은 대만 TVBS에 “112개의 수직발사관을 갖춘 055형 구축함은 사거리가 최대 1500㎞인 CJ-10 순항미사일을 장착해 장거리 타격 능력도 갖추고 있다”며 “대만 서부뿐만 아니라 동부까지 위협할 수 있다”고 지적했다.
베이징=송세영 특파원
