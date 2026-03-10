새만금 지렛대 삼은 ‘김제·전주’ 행정통합론 급부상
김제시의회 제안에 전주도 ‘화답’
“내륙·해안 연계 경제규모 극대화”
지역 여론, 지방선거 일정 등 변수
전북 완주·전주 행정통합이 사실상 무산된 이후 새만금 개발을 축으로 한 ‘김제·전주 통합론’이 급부상하고 있다. 다만 6·3 지방선거를 약 3개월 앞둔 촉박한 상황인 데다 여론 수렴 과정 등을 고려하면 통합 성사 여부는 불투명하다.
김제시의회는 9일 김제·전주 행정통합 추진을 촉구하는 성명서를 발표했다. 김제시의회는 성명에서 “수도권 일극 체제를 극복하고 균형발전을 이루기 위해 김제와 전주의 통합 추진이 필요하다”고 밝혔다. 또 “인구감소와 산업 공동화, 청년층 유출 등 지역 위기를 극복하기 위한 대안”이라고 설명했다.
전주시의회는 김제시의회의 제안에 대해 “지방소멸 위기 속에서 김제와 전주가 힘을 모아 지역 발전의 새로운 전기를 마련해야 한다”고 화답했다. 그러면서도 “행정통합이 주민의 삶과 직결되는 중대한 사안인 만큼 충분한 정보 제공과 공론화 과정을 거쳐 신중하게 추진해야 한다”고 덧붙였다. 앞서 남관우 전주시의회 의장과 서백현 김제시의회 의장은 지난 2일 김제에서 만나 통합 필요성에 대해 의견을 교환한 것으로 전해졌다.
김제·전주 통합 추진은 새만금 개발과 광역 교통망 확충의 영향이라는 게 중론이다. 새만금·전주 고속도로 개통 이후 두 지역은 차량 이동 기준 30분 생활권으로 묶였다. 한국도로공사 전북본부에 따르면 새만금·전주 고속도로 이용 차량은 개통 100일 만에 누적 100만대를 넘어섰다.
새만금 스마트 수변도시 조성사업의 행정 관할권이 김제로 결정된 점도 작용한 것으로 보인다. 전주와 김제가 통합할 경우 내륙 도시 기능과 해안 개발 거점이 결합해 새만금 산업단지와 항만을 활용하는 배후도시 기능이 강화될 수 있다는 판단이 영향을 미친 것으로 분석된다. 전주가 보유한 교육·연구 인프라와 자본, 김제가 확보한 새만금 매립지와 산업용지, 항만 접근성이 결합할 경우 경제 규모도 극대화할 수 있다.
통합이 현실화할 경우 새만금 산업단지와 스마트 수변도시, 항만 물류 기능을 기반으로 한 대중국 교역 거점 도시로 성장할 수 있다는 전망도 나온다. 전주권 광역철도와 방사형 광역도로 구축이 추진될 경우 익산·김제를 포함한 전북 중부권 광역 생활권 형성에도 영향을 미칠 수 있다.
다만 행정통합 논의가 속도를 낼지는 미지수다. 주민 여론 수렴과 지방의회 의결 등의 절차를 거치는 과정에서 지역 여론이 엇갈릴 가능성도 있다. 전북 정치권에서는 “완주·전주 통합 논의가 사실상 멈춘 상황에서 새로운 통합 시나리오가 등장한 것”이라며 “결국은 주민 여론이 변수”라고 말했다.
김제·전주=최창환 기자 gwi1229@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사