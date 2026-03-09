韓, 美 이어 유럽 무기공급 2위… ‘글로벌 방산 9위’
우크라이나 전쟁과 미국의 이란 공습으로 세계 정세 불안이 가속하는 가운데 한국이 유럽의 두 번째 무기 공급처로 등극했다.
스톡홀름국제평화연구소(SIPRI)가 9일(현지시간) 발표한 ‘2025년 세계 무기 이전 동향 보고서’에 따르면 유럽 내 29개 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국의 2021∼2025년 무기 수입은 앞선 5년 대비 143% 증가했다. 이 기간 유럽이 신규 도입한 무기의 8.6%는 한국이 공급했다. 58%를 신규 이전한 미국에 이은 두 번째다.
세계 전체로 범위를 넓히면 지난 5 년간 군용기, 미사일, 기갑전력, 위성 등 주요 무기의 이전 규모는 앞선 5년보다 9.2% 증가한 것으로 집계됐다. 2011~2015년 이후 역대 최대 규모다. 같은 시기 한국의 세계 무기 수출 시장 점유율은 3.0%로 영국에 이어 9위를 기록했다.
한국은 폴란드, 핀란드, 아랍에미리트(UAE) 등을 상대로 K-2 전차, K-9 자주포, 천궁-Ⅱ를 포함한 초대형 무기 수출 계약을 따내며 세계적 무기 공급국으로 부상했다.
늘어난 수출과는 반대로 한국의 해외 무기 수입량은 54% 감소했다. 보고서는 “(한국의 무기 수입 감소는) 주요 무기의 자체 설계 및 생산 역량을 키워 수입 의존도를 낮춘 데 기인한다”고 분석했다.
천양우 기자 yahoo@kmib.co.kr
