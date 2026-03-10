롯데온, 휴머노이드 로봇 판매 시작
[비즈 이슈] 게이즈샵 입점… 로봇개 등 12종
롯데쇼핑의 이커머스 플랫폼 롯데온에 프리미엄 테크 라이프스타일 전문점 게이즈샵이 공식 입점했다. 게이즈샵은 수천만원 대의 휴머노이드 로봇과 교육용 로봇 등 12종을 롯데온에서 판매하게 됐다. 국내 이커머스에서 본격적으로 로봇이 판매되는 건 이번이 처음이다.
9일 롯데온에 따르면 게이즈샵에서 판매하는 대표 상품은 중국 로봇 기업 유니트리의 휴머노이드 로봇 G1이다. G1은 3100만원대 프리미엄 모델로 미국 라스베이거스에서 열린 세계 최대 IT·가전 전시회 CES 2026에서 복싱 경기를 선보이며 화제를 모은 바 있다.
게이즈샵은 로봇개로 불리는 4족 보행 로봇 ‘GO2 AIR(에어)’와 ‘GO2 PRO(프로)’도 판매하고 있다. 이 4족 보행 로봇들은 계단 오르기와 장애물 회피, 점프, 악수, 음성 명령 수행 등 다양한 상호작용 기능을 갖췄다.
실시간으로 바둑 대결이 가능한 센스로봇GO도 선보인다. 센스로봇GO는 로봇 팔이 직접 바둑돌을 놓는 생생한 대국 환경을 구현했다. 23단계 기력(바둑 실력 등급) 설정으로 초보부터 고수까지 개인 맞춤형 대국이 가능한 로봇이다. 사람과 소통할 수 있는 반려로봇 루나 2세대 스마트 펫을 비롯해 펫캠으로 활용할 수 있는 에나봇의 롤라 미니, 롤라펫팔, AIR2 플러스, 이보 SE 등도 판매된다.
롯데온은 최근 로봇청소기와 서빙로봇 등 로봇 기술이 일상으로 빠르게 확산하자 소비자가 온라인에서 다양한 로봇 제품을 직접 비교·구매할 수 있도록 게이즈샵을 입점시켰다고 설명했다.
실제로 중국산 로봇에 대한 실수요가 늘면서 일반 소비자들도 국내 유통업계에서 로봇 제품을 구매할 수 있게 됐다. 이마트도 지난 1월 말부터 이마트 영등포점 일렉트로마트에서 G1 등 로봇 14종을 전시하고 있다.
조하나 롯데온 디지털가전팀장은 “로봇청소기에 이어 휴머노이드, 반려로봇, 교육용 로봇까지 테크 상품군을 확대했다”며 “앞으로도 프리미엄 테크 상품을 신뢰도 높은 공식 셀러를 통해 선보여 디지털 가전 경쟁력을 강화해 나가겠다”고 말했다.
이택현 기자
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사