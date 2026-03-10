중소기업 투잡러 38만명… 코로나19 이후 37% 증가

중소기업에 다니며 부업을 하는 근로자 수가 38만명에 육박한 것으로 조사됐다. 코로나19 사태가 확산한 2020년을 기점으로 30% 이상 급증한 것으로 조사됐다.
9일 중소벤처기업연구원이 발표한 ‘중소기업 임금근로자의 일시휴직 및 부업 실태 분석 보고서’에 따르면 부업을 하는 중소기업 임금근로자 수는 지난해 37만9000명으로, 2020년(27만7000명) 이후 5년 만에 10만2000명(37.1%) 늘었다.
중소기업 부업 근로자 비중은 전체 임금 부업자(40만3000명)의 94.2%에 달했다. 반면 300인 이상 기업에서 부업을 하는 임금 근로자 수는 2만3394명으로 전체의 5.8%에 그쳤다.
중소기업 상용근로자(계약기간이 없거나 1년 이상인 자) 중 부업을 하는 근로자는 19만9560명으로 조사됐다. 중소기업 임금 근로 부업자 대비 상용 근로 부업자 비중은 2015년 42.6%에서 2025년 52.6%로 10.0% 포인트 늘었다.
중소기업 임금 근로 부업자의 42.4%는 근로계약기간이 1개월∼1년 미만인 임시직으로 근무하고 있었다. 중소기업 부업자의 임시직 비중은 대기업 부업자의 임시직 비중(21.8%)보다 20.6% 포인트 높았다. 임금 근로 부업자의 임시직 비중은 4인 이하(53.5%), 5∼29인(44.3%), 30∼299인(26.0%), 300인 이상(21.8%)으로 종사자 규모가 작을수록 큰 것으로 조사됐다.
노민선 중소벤처기업연구원 연구위원은 “29인 이하 소기업에서 임시직의 부업 참여 비중이 높게 나타나는 것은 열악한 처우와 소득 격차에 기인한다”며 “임시근로자의 임금 인상과 처우 개선을 통한 정규직 전환 지원을 강화할 필요가 있다”고 말했다.
이택현 기자 alley@kmib.co.kr
