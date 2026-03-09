‘비리 백화점’ 강호동 농협회장 횡령·금품수수 의혹 적발
5억어치 선거 지원 답례품 제공
정부 합동감사반 14건 수사의뢰
강호동 농협중앙회장을 비롯한 농협 간부들이 중앙회장 선거에 도움을 준 이들에게 5억원어치 답례품 등을 선물한 것으로 정부 조사결과 드러났다. 농협 퇴직 임원을 받아 준 업체에는 거액의 특혜성 대출을 해주는 식의 각종 비리와 전횡도 무더기 적발됐다. 정부는 강 회장과 간부 비리 혐의에 대해 경찰에 수사 의뢰하기로 했다.
정부합동 특별감사반은 지난 1월부터 농협중앙회·자회사·회원조합 등에 대한 특별감사를 실시해 위법소지가 큰 14건에 대해선 수사의뢰를 했다고 9일 밝혔다. 지적 사항 96건은 제도개선안을 마련해 적절한 처분을 내릴 계획이다.
감사반에 따르면 강 회장은 2024~2025년 농협재단 핵심 간부 A씨를 통해 재단 사업비를 유용하고, 중앙회장 선거에 도움을 준 조합장·조합원·임직원 등에게 제공할 4억9000만원 어치의 답례품 등을 조달한 혐의를 받는다. 그는 지난해 2월 조합장들로부터 회장 취임 1주년 기념 명목으로 황금열쇠 10돈을 받은 혐의(청탁금지법 위반)도 있다.
강 회장과 중앙회 임원들은 지역 협동조합과 비교해 최소 3배 이상 많은 퇴임공로금을 받은 것으로 조사됐다. 특혜성 대출·투자·계약 사례도 포착됐다. 2022년 중앙회는 농협경제지주의 요청으로 신용대출 145억원을 부실한 심사를 통해 승인했고, 이후 연체가 발생했다. 중앙회 상호금융과 농협재단은 회수 가능성이 불확실한데도 B캐피털사에 지분투자·한도대출·기업어음(CP) 매입 등에 무려 675억원의 자금을 지원했다. B캐피털사는 중앙회 퇴직 임원이 재취업한 업체였다.
C조합은 연체 금리를 임의로 조정하고, 대손충당금을 과소 설정하는 등 분식회계를 통해 부실 재정을 은폐한 것으로 파악됐다. 조합은 이렇게 조성한 이익으로 4억4000만원 상당의 배당까지 실시했다.
김영수 국무 1차장은 “농협 핵심간부들의 위법과 전횡, 특혜성 대출·계약, 방만한 예산 집행이 광범위하게 발생하고 있으며 이는 작동하지 않는 내부 통제장치 및 금품에 취약한 선거제도와 무관하지 않음을 확인했다”고 밝혔다.
