경찰, ‘로또 청약’ 의혹 이혜훈 자택 등 5곳 압수수색

입력:2026-03-09 18:38
이혜훈 전 기획예산처 장관 후보자가 지난 1월 서울 여의도 국회 재정경제기획위원회 전체회의에서 열린 인사청문회에 출석해 자리에 앉아있다. 최현규 기자

이재명정부 첫 기획예산처 장관 후보자로 지명됐던 이혜훈 전 의원의 부정 청약 의혹에 대해 경찰이 강제수사에 나섰다.

박정보 서울경찰청장은 9일 정례 기자간담회에서 서울경찰청 금융범죄수사대가 이달 초 이 전 의원 자택 등 5곳을 압수수색했다고 밝혔다. 경찰은 압수물 분석과 관련자 조사를 마친 뒤 그를 소환할 것으로 전망된다.

이 전 의원은 결혼한 장남을 부양가족에 포함하는 ‘위장 미혼’ 방식으로 청약 가점을 부풀려 서울 서초구 반포동 원펜타스 아파트 청약에 당첨된 의혹을 받는다. 36억원에 분양받은 이 아파트는 최근 매매가가 80억원에 육박했다. 사법정의바로세우기시민행동 등 시민단체는 이 전 의원을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 등 혐의로 경찰에 고발했다.

이 전 의원은 부정 청약 의혹 외에도 국회의원 시절 보좌진 갑질, 장남의 연세대 특혜 입학 의혹, 배우자의 영종도 부동산 투기 등 8개 혐의로 고발된 상태다. 고발장을 접수한 서울 방배경찰서는 지난달 10일 관련 사건을 금융범죄수사대로 일괄 이첩했다.

의혹 제기가 잇따르며 여론이 악화하자 이재명 대통령은 지난 1월 25일 지명 28일 만에 이 전 의원에 대한 후보자 지명을 철회했다.

권민지 기자

