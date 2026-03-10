코트라, 중동 수출기업 80억 긴급지원… 기업당 최대 1억5000만원
대한무역투자진흥공사(코트라)는 미국·이란 전쟁 여파로 어려움을 겪고 있는 국내의 중동 수출기업에 대한 긴급 지원에 나섰다.
코트라는 9일 서울 서초구 본사에서 대책회의를 열고 총 80억원 규모의 긴급지원바우처 예산을 편성해 중동 수출 규모가 크거나 비중이 높은 기업에 최대 1억5000만원을 지원한다고 밝혔다. 기업이 지원을 신청하면 사흘 안에 선정하는 패스트트랙 절차도 도입하기로 했다. 이번 중동 전쟁으로 인한 계약 취소, 바이어 연락 문제 등에 따른 반송 비용과 운임할증비도 지원 항목에 추가했다. 산업통상부는 앞서 지난 5일 열린 중동지역 수출 중소기업 지원 간담회에서 긴급지원바우처와 대체시장 발굴을 위한 시장조사, 해외마케팅 지원 확대 방침을 밝힌 바 있다.
코트라는 지난해 6월 이스라엘이 이란을 공격한 직후 본사 및 중동지역 13개 무역관이 참여하는 ‘중동 상황 긴급 대응 TF’를 구성해 운영해 왔다. TF는 이란 시위가 격화된 지난 1월부터 위기 대응 심각 단계에 준해 비상 연락체계를 가동했고, 지난달 28일 미국·이스라엘의 이란 공습 이후로는 피해기업 전담 지원 창구를 확대 운영 중이다.
기업들은 주로 중동 지역 바이어와의 연락 두절, 미수금 회수 문제로 어려움을 겪는 것으로 파악됐다. 이와 함께 수출품 반송·지연 및 보험료 초과분 등에 대한 지원 문의나 현지 체류 직원의 안전, 투자 및 프로젝트 차질에 따른 법적 자문 요청이 많은 상황이다.
강경성 코트라 사장은 “한국 수출에서 중동 비중은 3% 정도지만 수출 기업 수는 1만4000여곳으로 전체 수출기업의 14%에 달한다”며 “중동 사태로 인한 부정적 영향을 최소화하는 데 만전을 기하겠다”고 말했다.
권지혜 기자 jhk@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사