제주항공 참사 유가족 “1년여 뒤 유해 발견… 책임자 문책해야”
잔해물 조사 중 유해·유류품 수습
청와대 앞 재조사 촉구 기자회견
무안 제주항공 참사 잔해물 조사 과정에서 희생자 유해와 유류품 등이 뒤늦게 수습된 데 대해 유가족들이 진상 규명을 촉구했다.
유가족협의회는 9일 서울 종로구 청와대 앞 분수광장에서 기자회견을 열고 “참사 이후 그토록 긴 시간이 흘렀는데도 무안공항 노지에 방치됐던 진실이 이제야 그 처참한 모습을 드러내고 있다”고 밝혔다. 이들은 “최근 진행된 잔해물 보관 개선 작업 과정에서 발견된 수많은 유류품과 기체 잔해, 그리고 무엇보다 우리 가족의 살점이었던 유해가 수습되고 있는 상황 앞에 우리는 피눈물을 흘린다”고 말했다.
유가족협의회는 “참사 수습과 부실 조사를 진두지휘했던 국토교통부 책임자들을 엄중히 문책하라”면서 참사 수습 실패에 대한 진상 규명, 성역 없는 재조사를 거듭 촉구했다. 이들은 기자회견을 마친 뒤 주진우 공공갈등조정비서관을 통해 대통령실에 ‘희생자 유해 방치 사과와 엄정한 책임자 문책을 촉구하는 항의 서한’을 전달했다. 김윤덕 국토부 장관은 이날 정부세종청사에서 사과문을 발표했다. 김 장관은 “최근 무안공항 항공기 잔해물 추가 조사 과정에서 희생자들의 유해와 유류품이 추가로 발견되고 있다”며 “이 소식을 접하고 가슴이 무너지셨을 유가족 여러분께 정부를 대표해 고개 숙여 깊이 사과드린다”고 말했다.
앞서 2024년 12월 29일 참사 당일부터 2025년 1월 20일까지 무안국제공항 활주로와 주변에서는 수색 작업이 진행됐다. 국토부와 항공철도사고조사위원회, 전남경찰청 과학수사대는 지난달 26일부터 진행된 기체 잔해 재조사 과정에서 유해 9점을 추가로 발견했다. 이 중 1점은 참사 희생자의 유해로 확인됐다.
