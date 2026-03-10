HD현대, SMR 활용 무탄소 선박 개발 나선다
美선급협회와 공동개발 협약
HD현대가 소형모듈원전(SMR)을 활용한 차세대 무탄소 선박 기술 확보에 나선다. 대형 컨테이너선에 원자력 발전과 연계한 전기추진시스템을 세계 최초로 도입하겠다는 목표를 세웠다.
HD현대는 최근 미국선급협회(ABS)와 ‘원자력 연계 전기추진시스템 개념설계를 위한 공동개발 협약’을 체결했다고 9일 밝혔다.
양사는 향후 1만6000TEU(1TEU=20피트짜리 컨테이너 1개)급 컨테이너선을 대상으로 원자력 연계 전기추진 시스템 기본설계, 전장품 사양 선정, 전력기기 배치 설계 등 분야에서 협력한다. 특히 최대 100㎿급 출력을 안정적으로 공급할 수 있는 SMR의 특성을 전기추진 시스템에 접목해 새로운 선박 동력원으로서의 활용 가능성을 확인할 계획이다.
HD현대는 새로운 전기추진시스템에 대형 컨테이너선 맞춤형 전력 운용 체계를 구축하는 한편, ‘쌍축 프로펠러(Twin Screw)’ 추진 시스템을 적용해 추진력과 기동성을 끌어올린다는 구상이다.
HD현대삼호 심학무 설계부문장은 “원자력 연계 전기추진 선박은 넷 제로 달성을 위한 매우 획기적이고 진일보한 기술”이라며 “친환경 선박 시장을 선점하기 위한 치열한 경쟁 속에서 HD현대의 강력한 무기가 될 수 있을 것”이라고 말했다.
