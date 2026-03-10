라이즈, 첫 월드투어 마무리… 21개 지역 42만명 운집
8개월 대장정… KSPO돔서 대미 장식
타고난 공연 체질이다. 인기 보이그룹 라이즈가 첫 월드투어 피날레 무대에서 라이브와 퍼포먼스, 팀워크를 모두 갖춘 ‘육각형 그룹’의 면모를 입증했다.
라이즈는 지난 8일 서울 올림픽공원 KSPO돔에서 월드투어 ‘라이징 라우드(RIIZING LOUD)’ 마지막 공연을 열었다. 지난 6, 7일에 이은 3회차 공연이자 지난해 7월부터 전 세계 21개 지역에서 42만명을 동원한 월드투어의 대미를 장식하는 무대였다. 라이즈는 이번 투어를 통해 데뷔 2년5개월 만에 일본 도쿄돔에 입성했는데, 이는 K팝 보이그룹 중 최단 기록이다.
피날레 공연은 첫 정규 앨범 ‘오디세이’의 서사를 중심으로 구성됐다. 영웅 오디세우스가 고향으로 돌아가는 여정을 그린 고대 그리스 서사시 ‘오디세이’처럼 무대는 데뷔 이후 세계를 돌며 성장한 라이즈의 시간을 따라가는 흐름으로 이어졌다. 약 3시간 동안의 공연에서 라이즈는 총 27곡 중 25곡을 핸드 마이크로 소화하며 안정적인 라이브를 선보였다.
막내 앤톤은 “이번 투어가 영화 장면처럼 스쳐 지나간다. 팀원으로 성장하는 경험을 했다”고 말하다 울음을 터뜨렸다. 멤버들은 서로 어깨를 걸고 “우리 진짜 열심히 했다. 라이즈 브리즈(팬덤명) 뜬다”고 외쳤다.
공연은 비욘드 라이브와 위버스를 통해 생중계됐고, 일본·스페인·멕시코 등 전 세계 10개 지역 극장에서 라이브 뷰잉으로 상영됐다.
이다연 기자 ida@kmib.co.kr
