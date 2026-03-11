[이도경의 에듀 서치] 정의보다 안전한 침묵… 학폭 방관자 키우는 입시제도

학교폭력을 입시와 연계한 극약처방 속에 교육적 해결은 설 자리를 잃고 있다. 학생들은 머리가 굵어질수록 불의에 맞서기보다 침묵이 안전하다는 교훈을 배운다. 공동체의 문제에 눈 감는 방관자를 키우는 학교에서 ‘참여’라는 가치를 실현하는 민주시민 양성은 요원한 일이다. 게티이미지뱅크

중재자가 때로는 가해자 몰리기도

학폭 잘못 연루 땐 대학 진학 길 막혀

정부, ‘참여’ 강조 민주시민교육 한창

불의 눈 감고 민주주의 배울 수 있나

