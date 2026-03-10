제주 해녀학교, 직업해녀 과정 교육생 모집

제주도 서귀포시 법환해녀학교가 다음 달 10일까지 제12기 직업해녀 양성과정 수강생을 모집한다고 9일 밝혔다.
신청 대상은 직업 해녀를 희망하는 만 55세 미만 여성이다. ‘해녀 활동에 지장이 없는 신체·정신적으로 건강한 여성’이 신청할 수 있다. 주소지가 제주 외 지역이어도 신청 가능하다. 학교는 방문·우편·온라인 방식으로 신청을 받는다. 4월 17일 면접 심사를 거쳐 40명을 선발한다. 교육은 5월 23일~7월 26일 총 86시간 진행된다. 졸업생들은 어촌계에 배치돼 현직 해녀에게 물질을 배우는 현장 실습을 받게 된다.
제주에서 해녀가 되려면 해녀학교 교육을 이수한 뒤 어촌계에 가입해 인턴 과정을 거치거나 해녀 어머니로부터 물질을 배워 대를 이어야 한다. 법환해녀학교는 2015년 개교 이후 지난해까지 347명의 수료생을 배출했다. 이 중 110명이 어촌계에 가입해 직업 해녀로 활동하고 있다.
1970년대 1만4000명에 달했던 제주 해녀는 지난해 말 기준 2371명으로 줄어든 상태다. 매년 170여명의 해녀가 고령화 등으로 은퇴하고 있기 때문이다. 물질이 어려운 데다 어촌계에서 요구하는 가입 기준도 까다로워 신규 해녀 수는 적은 상황이다.
제주=문정임 기자 moon1125@kmib.co.kr
