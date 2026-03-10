건강검진으로 신장암 조기 발견… “흡연·고혈압·비만도 영향”

[And 건강] 신장암 젊은 환자 증가 왜

게티이미지뱅크

남성암 7위… 30대 3위·40대 4위

정기검진 등 우연히 발견 늘어

흡연량 많고 대사질환 있으면 위험

고위험군 1년에 한번 복부 초음파

가족력 등 유전적 요인도 지목



국립암센터 비뇨의학과 이형호 교수가 남성 환자에게 신장암에 대해 설명하고 있다.

30·40대 암 중 신장암 ‘5위 안’



유전성 신장암, 드물지만 유의해야

