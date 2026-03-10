건강검진으로 신장암 조기 발견… “흡연·고혈압·비만도 영향”

남성암 7위… 30대 3위·40대 4위
정기검진 등 우연히 발견 늘어
흡연량 많고 대사질환 있으면 위험
고위험군 1년에 한번 복부 초음파
가족력 등 유전적 요인도 지목
46세 남성 A씨는 최근 회사 정기 건강검진의 복부 초음파 검사에서 "오른쪽 콩팥에 혹이 보인다"는 소견을 듣고 황급히 비뇨의학과로 의뢰됐다. 조영 증강 CT검사 결과 2.8㎝ 크기의 신장암 1기로 판명됐다. A씨는 "허리도 안 아프고 소변에 피도 나온 적 없는데, 암일 수 있느냐"며 여러 번 되물었다. "4㎝ 이하 신장암 초기엔 대부분 증상이 없다"는 의사 설명을 듣고서야 고개를 끄덕였다.
대개 65세 전후 고령층에 진단 비율이 높은 신장암이 왜 비교적 젊은 나이인 그에게 찾아왔을까. 의사 문진을 통해 추정 가능한 원인은 ‘흡연, 고혈압, 비만’이었다. A씨는 20대 후반부터 하루 한 갑씩 담배를 피웠고 최근 5년간 고혈압약을 복용 중이었다. 체질량지수(BMI·체중을 키의 제곱으로 나눈 값)는 27㎏/㎡로 비만이었다. 3가지 위험 요인이 겹쳐 암을 촉발했을 가능성이 있다는 게 의료진 판단이다.
30·40대 암 중 신장암 ‘5위 안’
최근 발표된 2023년 중앙암등록통계에 따르면 신장암 신규 발생자는 7367명으로 주요 암 중 10위에 해당됐다. 전년보다 400명 가까이 늘었다. 남성암 중에선 7위로 순위가 올라갔다. 전체 환자의 68.8%가 남성이었다. 전문가들은 인구 고령화와 진단 기술의 발전, 생활습관 변화를 신장암 증가의 이유로 꼽는다.
국립암센터 비뇨의학과 이형호 교수는 9일 “신장암은 과거에는 많이 진행돼 오는 이들이 3분의 1 정도 됐는데, 최근엔 30·40대 젊은 연령, 초기 병변 환자들이 대부분을 차지한다”고 설명했다. 실제 연령별 주요 암 발생률을 보면 신장암은 30대(6.2%)와 40대(12.9%)에서 각 5위를 차지했다. 남성암으로만 보면 30대(9.2%)는 3위, 40대(18.1%)는 4위로 더 높았다.
젊은 신장암 발생 증가의 원인으로 직장 건강검진을 통한 조기 선별검사의 역할이 크다는 분석이다. 복부 초음파와 CT·MRI 같은 영상 검사의 도입으로 아무런 증상이 없는 초기 신장암도 우연히 발견되는 경우가 많아졌다는 것. 복부 초음파 검사로 신장암을 발견할 민감도는 75%, 특이도(암이 아닌 걸 아니라고 판단)는 약 90%로 보고된다. 암 크기가 2㎝ 이하로 작을 경우엔 민감도가 떨어질 수 있어 정기적으로 복부 초음파를 받아 이상 유무를 확인할 필요가 있다. 조영제를 쓰는 CT는 초음파에서 의심 병변이 있을 시 더 확실한 진단을 위해, MRI는 양성 혹은 악성인지 구분하거나 조영제 사용이 어려운 환자에게 유용하다.
신장암의 대표적 위험 요인은 흡연이다. 흡연량이 많고 흡연 기간이 길수록 DNA 손상이 누적돼 암 발생 가능성이 커진다. 금연하면 시간이 지날수록 위험은 줄어든다. 담배는 얼마나 빨리 끊느냐가 중요하다. 현재 흡연자가 비흡연자보다 1.5배, 과거 흡연자는 1.2배 신장암 발생이 증가하는 것으로 보고된다. 또 10년 미만인 경우 비흡연자와 큰 차이 없으나 10년 넘게 흡연한 경우 1.2~1.5배 신장암 발생률이 상승한다.
비만, 고혈압·당뇨 같은 대사 질환은 체내에 염증과 호르몬 변화를 초래해 암 발생 위험을 높인다. 남성이 여성 보다 신장암에 훨씬 더 많이 걸리는 이유도 흡연, 비만, 대사 질환 같은 위험 요인의 차이와 생물학적·호르몬 요인이 일부 영향을 줬을 것이란 분석이 많다. 이 교수는 “아울러 흡연과 비만, 대사 질환이 젊은 층에서 늘고 있는 것은 30·40대 신장암 진단 사례가 증가하는 것과 무관치 않다”면서 “이런 고위험 요인이 있다면 1년에 한 번 정도 복부 초음파 검사가 추천되고 위험 요인이 없는 일반인은 정기 검진 스케줄에 따라 결정하면 될 것”이라고 조언했다.
신장암은 증상 있는 경우 3기 이상이 많고 그만큼 예후도 나쁘다. 무증상으로 발견되는 신장암은 대부분 1·2기이며 수술적 제거로 완치 가능하다. 혈뇨, 복통, 복부에 만져지는 덩어리(종괴)가 신장암의 흔한 증상으로, 나타나면 이미 암이 진행된 경우가 많다.
유전성 신장암, 드물지만 유의해야
45세 이하 젊은 층에서 신장암은 비교적 드물지만, 최근 들어 진단이 느는 이유로 조기 발견 증가와 함께 유전적 요인도 지목된다. 특히 ‘유전성 신장암 증후군’을 가진 젊은 환자들은 가족력 같은 배경을 유념해야 한다.
전체 신장암의 약 3~5%는 특정 유전자 변이에 의해 발생한다. 대표적인 것이 ‘폰 히펠 린다우 증후군(VHL)’이다. VHL 유전자 이상으로 인해 혈관이 많이 자라는 종양이 여러 장기에 생기며 신장암도 비교적 젊은 나이에 유발될 수 있다. VHL 증후군은 30·40대에 콩팥 종양이 발견되는 경우가 흔하고 한쪽이 아닌 양쪽에 동시 발생하기도 한다. FH 유전자 이상과 관련 있는 ‘유전성 평활근종·신세포암(HLRCC)’도 비교적 공격적 형태로 20~40대에 생길 수 있다. 피부 병변이나 자궁 근종이 함께 나타나는 것이 특징이다. ‘버트 호그 듀베 증후군(BHD 증후군)’이나 ‘유전성 유두상 신장암(HPRC)’ 등 역시 일반적인 신장암 보다 이른 연령대에 생기는 경향이 있다.
이형호 교수는 “이런 유전성 신장암 환자가 증가하는 양상은 유전 질환 자체가 급격히 늘었다기 보다는 유전자 검사 기술 발전과 인식의 증가 때문으로 생각된다”면서 “과거엔 단순히 ‘젊은 나이에 생긴 신장암’으로 분류되던 사례 중 일부가 이제는 유전자 검사를 통해 특정 증후군으로 진단되고 있다”고 말했다.
특히 40세 전에 신장암에 걸렸거나 가족 중 두 명 이상 신장암 환자가 있거나 양쪽 혹은 다발성 종양이 있는 경우엔 유전성 요인을 의심해 전문가 상담을 받아볼 필요가 있다.
글·사진= 민태원 의학전문기자 twmin@kmib.co.kr
