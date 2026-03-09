‘래퍼 출신’ 35세 발렌, 차기 네팔 총리 유력
전 총리 누르고 최대 표차 당선
지난해 9월 70여명의 사망자가 발생한 ‘Z세대 반정부 시위’ 이후 처음 치러진 네팔 총선에서 래퍼 출신 정치인 발렌드라 샤(35·활동명 발렌) 전 카트만두 시장이 K.P. 샤르마 올리 전 총리를 압도적인 표 차로 꺾고 유력 총리 후보로 부상했다.
카트만두포스트는 8일(현지시간) 발렌이 네팔 동부 자파-5 지역구에서 6만8348표를 얻어 올리 전 총리(1만8734표)를 큰 격차로 누르고 당선됐다고 밝혔다. 네팔 총선 역사상 최대 표 차다.
발렌은 정계 입문 전부터 지배층의 부패와 불평등을 비판하는 음악을 발표하며 이름을 알렸다. 지난해 시위 당시에도 활발한 소셜미디어 활동과 시위대 지지 연설 등을 통해 지도자로 부상했다. 그는 지난 1월 카트만두 시장직을 내놓고 총선에 출마하면서 자신의 근거지인 카트만두가 아닌 올리 전 총리가 4선을 지낸 자파-5 지역구를 택하는 파격 행보를 보였다.
발렌을 총리 후보로 내세운 중도 성향 라스트리야스와탄트라당(RSP)도 돌풍을 이어갔다. 8일 오후 기준 지역구 165곳 중 120곳에서 승리했다.
카트만두포스트는 “발렌에게 이번 결과는 사실상 그가 네팔의 차기 총리가 될 것임을 의미한다”고 전했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
