매일 바뀌는 트럼프 시나리오… “전쟁 목표만 10여가지”
전쟁 이유·목표·전개 계속 바뀌어
“정권 교체” “무조건 항복”도 언급
지상군·쿠르드족 투입도 혼선
종전계획·출구전략 불확실성 심화
도널드 트럼프 미국 대통령이 밝힌 이란 전쟁의 개시 이유와 최종 목표가 하루가 다르게 바뀌고 있다. 지난달 28일(현지시간) 이란을 전격 공습한 이후 목표가 수시로 달라지다 보니 그에 따른 종전 계획, 출구 전략도 즉흥적으로 달라지고 있는 것 아니냐는 지적이 나온다.
먼저 미국이 이번에 이란과 전쟁을 시작한 목적부터 불분명하다는 평가가 많다. 트럼프 행정부는 개전 이유로 이란 핵 개발과 탄도미사일 저지, 이란 해군 무력화, 중동 내 이란 대리 세력 불능화 등을 꼽은 바 있다. 애초 미국과 이란이 핵 협상을 하던 와중에 벌어진 전쟁이어서 핵 문제가 이번 전쟁의 1차 이유라는 관측이 지배적이었다. ‘임박한 위협’을 제거하기 위한 선제적 타격이었다는 게 트럼프 대통령 및 고위 관계자들의 입장이었다.
하지만 트럼프는 이란 정권 교체까지 언급하면서 전선을 넓혔다. 트럼프는 이란 공습 초기부터 이란 국민의 봉기를 촉구했고, “이전 인물만큼 나쁜 사람이 권력을 잡을 가능성도 있다”고 말했다. 최근엔 이란 지도부 구성에도 개입하겠다며 ‘무조건적 항복’을 요구했다.
월스트리트저널은 지난 6일 “트럼프는 실시간으로 이란 전쟁의 최종 시나리오를 다시 쓰고 있다”고 지적하며 “트럼프의 대(對)이란 목표는 이란 국민에게 자신들의 나라를 되찾으라고 말하던 것에서 이제는 무조건적인 항복을 요구하는 것으로 바뀌었다”고 지적했다. 트럼프가 이란에 조건 없는 항복을 요구하면서 외교적 출구 전략을 찾기가 더 어려워졌다는 평가다.
하지만 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 “‘장대한 분노’ 작전 목표가 완전히 달성됐다고 판단하는 시점이 되면 그때 이란은 스스로 그렇게 선언하든 안 하든 무조건적인 항복 상태에 놓인다는 것”이라고 수위를 낮췄다.
전쟁 전개 과정에서도 혼란의 연속이다. 지상군 및 쿠르드족 투입을 둘러싼 혼선이 대표적이다. 트럼프는 이날 이란의 농축 우라늄 확보를 위해 지상군 투입을 고려할 것인지에 대한 기자들 질문에는 “어느 시점에 그럴 수 있다”며 “그건 훌륭한 일이겠지만, 우리는 지금 그들을 완전히 무너뜨리고 있다”고 말했다. 그러면서 “지금 당장은 하지 않을 것이지만 나중에는 할 수도 있다”고 덧붙였다.
쿠르드족 투입에 대해서도 백악관의 접촉 사실 인정, 트럼프의 “전적으로 찬성한다”는 언급이 나온 지 이틀 만에 “쿠르드족이 개입하는 것을 원하지 않는다”는 번복 발언이 나왔다. 이날 트럼프는 언제까지 전쟁이 이어질 것이냐는 질문에 “모르겠다. 필요한 만큼 계속될 것”이라면서도 “하지만 그들의 군대는 거의 존재하지 않는다”고 설명했다.
이와 관련해 뉴욕타임스(NYT)는 지난 6일 개전 이후 일주일간 트럼프 행정부의 전쟁 목표는 수시로 바뀌었다며 사실상 10여 가지의 다른 버전이 있어 ‘목표들’이라고 불러야 한다고 비꼬았다. NYT는 특히 참모진조차 변화를 따라잡지 못해 트럼프 대통령과 상반된 견해를 내놓는 상황이 이어지고 있다고 지적했다.
