이미향 블루베이 제패… 8년8개월 만에 LPGA 정상

11언더파 277타… LPGA 통산 3승

장웨이웨이 1타 차로 제치고 환호

이미향이 8일 중국 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스에서 열린 블루베이 LPGA 최종 4라운드에서 중국의 장웨이웨이를 제치고 우승한 뒤 트로피에 입을 맞추고 있다. AFP연합뉴스

이미향(33)이 8년8개월 만에 통산 세 번째 우승을 차지했다.



이미향은 8일 중국 하이난성 젠레이크 블루베이 골프코스(파72·6712야드)에서 열린 미국여자프로골프(LPGA)투어 블루베이 LPGA(총상금 260만 달러) 최종 라운드에서 버디 5개와 보기 2개, 더블보기 2개를 적어 1타를 잃었다. 그러나 최종 합계 11언더파 277타로 중국의 장웨이웨이(10언더파 278타)를 1타 차로 제치고 감격의 우승을 차지했다.



18번홀(파5)이 운명을 갈랐다. 핀까지 71야드를 남겨두고 한 세 번째 샷이 홀을 맞고 뒤로 흘러 30㎝ 지점에 멈췄다. 샷이글이 될 뻔한 공을 바라보며 크게 환호성을 지른 이미향은 침착하게 버디 퍼트를 성공해 2017년 스코티시여자오픈 이후 8년8개월 만에 우승 트로피를 들어 올렸다.



이미향은 지난 1월 막을 올린 2026시즌 LPGA투어의 첫 한국인 우승자가 됐다.



우승 상금 39만 달러(약 5억8000만원)를 거머쥔 이미향은 “최종 라운드를 앞두고 3타 차 선두였지만 아침에 대회장에 나올 때 엄청 긴장됐다”며 “‘나 자신을 믿자’고 수없이 되뇌었는데 전반에 두 번이나 더블보기를 하는 등 쉽지 않은 경기를 했다”고 말했다.



이어 “노보기를 하든 3보기를 하든 끝까지 나를 믿어야 한다고 다짐했고, 챔피언 퍼트 때도 ‘무조건 버디할 거야’라고 말해준 캐디 덕분에 침착하게 마무리했다”며 눈시울을 붉혔다.



이미향은 이번 우승으로 미국이 아닌 국가에서 세 번째 챔피언에 올랐다. 2012년 LPGA투어에 데뷔해 2014년 미즈노클래식(일본)에서 첫 승을 따내더니 2017년 스코티시여자오픈에서 두 번째 왕좌를 차지했다.



최혜진은 이날만 샷이글을 두 차례나 기록했으나 2타를 잃어 최종 합계 7언더파 281타를 기록해 김아림, 류위(중국), 지난해 우승자 다케다 리오(일본)와 함께 공동 5위로 마쳤다. 신인 황유민은 4타를 잃어 신지은 등과 공동 18위(1언더파 287타), 이번 대회로 LPGA투어에 데뷔한 루키 이동은은 공동 39위(4오버파 292타)에 올랐다.



정대균 골프선임기자 golf5601@kmib.co.kr



