널뛰는 원·달러 환율… 변동폭 코로나19 이후 최대

야간은 거래량 많지 않아 변동성 커

중동 상황 변화 야간 반영 ‘악순환’

전쟁 장기화땐 1600원선 전망도

뉴시스

미국과 이스라엘의 이란 공습 이후 원·달러 환율이 급등락을 거듭하고 있다. 코로나19 사태 이후 가장 큰 폭의 변동성을 보이는 가운데 거래량이 적은 야간에 환율이 튀는 흐름이 두드러진다. 이란 사태가 길어지면 환율이 1600원 선에 근접할 수 있다는 전망도 등장했다. 그러나 국제유가 추이가 어떻게 이어지느냐에 따라 환율이 극단적인 수준까지는 오르지 않을 것이란 관측이 적지 않다.



8일 한국은행과 서울외국환중개에 따르면 이달 들어 지난 6일까지 환율 주간 거래 기준 일일 변동 폭은 평균 13.2원을 기록했다. 코로나19가 창궐하던 2020년 3월(13.8원) 이후 가장 높은 수준이다. 환율 변동률 지표도 심상치 않다. 이달 환율 일일 변동률은 평균 0.91%로, 역시 2020년 3월(1.12%) 이후 가장 높다. 지난해 12월 0.36%였던 변동률은 지난 1월 0.45%, 2월 0.58%로 높아지며 최근 석 달간 상승세를 이어가고 있다.



지난달 말 이란 사태 발발 이후 환율은 야간 거래에서 유독 큰 폭으로 움직이고 있다. 중동 지역 추가 충돌 가능성과 국제유가 불안이 한국시간으로는 야간에 반영되면서 변동성이 더 커지는 측면이 있는 것으로 분석된다. 미국 시장이 열려 있는 시간대에 중동 소식이 전해지면 위험회피 심리가 강화되고, 그 여파가 원화 약세로 이어지는 식이다. 주간장보다 야간장에서 더 뛰는 흐름이 만들어진다. 한은 관계자는 “중동지역 긴장이 지속되면서 한국시간으로 야간에 환율이 튀는 현상이 반복되고 있다”고 말했다.



흐름을 보면 이렇다. 지난달 27일부터 지난 6일까지 5거래일 가운데 4거래일에서 환율 야간 종가가 주간 종가보다 높았다. 지난 3일에는 주간 1466.10원, 야간 1485.70원으로 19.60원 차이를 보였다. 4일 오전 12시22분에는 원·달러 환율이 1505.8원까지 치솟았다. 글로벌 금융위기 때인 2009년 3월 12일(장중 최고 1500원) 이후 처음으로 1500원을 터치하면서 불안감을 높였다. 지난 5일에는 주간 1468.10원에서 야간 1482.20원으로 14.10원 상승했고, 6일엔 야간 종가가 주간에 비해 5.2원가량 올랐다.





거래량이 상대적으로 적은 야간장의 특성상 대외 변수에 환율이 더 민감하게 반응한 것으로 풀이된다. 문정희 KB국민은행 연구원은 “야간에는 호가가 얇아서 시장 변동성이 크면 급등락도 심해질 수밖에 없다”고 설명했다.



이란 사태가 장기화할 경우 환율이 1600원대를 찍을 수 있다는 전망도 있다. 박형중 우리은행 연구원은 “한국과 일본 등 달러 수요가 유독 강한 나라는 유가를 비롯한 에너지 수급 부족에 따른 달러 강세 현상이 더 크게 나타난다”며 “무력 충돌 확대가 가시화되면 1530~1600원까지도 오를 수 있다”고 말했다. 반면 문 연구원은 “국제 유가가 배럴당 130달러까지 상승하면 환율도 1540원대로 뛸 수 있겠지만 1600원까지 오르지는 않을 가능성이 크다”고 내다봤다.



박세환 기자



