트럼프 “이란 소행” 발언에도… ‘미나브 비극’ 미군 오폭 정황
로이터 “공습 주체 미군 가능성 커”
최악의 민간인 참사로 꼽히는 이란 여자 초등학교 공습 사건과 관련해 도널드 트럼프 미국 대통령이 “이란의 소행”이라고 주장했다. 하지만 600m 거리에 있는 이슬람혁명수비대(IRGC) 해군기지를 겨냥하다 발생한 미국의 ‘오폭 사고’라는 보도가 잇따르고 있다.
트럼프 대통령은 7일(현지시간) 델라웨어주 도버 공군기지에서 미군 장병 유해 귀환식에 참석한 뒤 플로리다로 이동하는 대통령 전용기 안에서 ‘이란 초등학교 공습을 미군이 수행했는가’라는 질문에 “이란 무기의 정확도가 떨어진다는 점을 고려하며 이란이 한 일”이라고 답했다. 피트 헤그세스 국방장관도 “공격 경위를 조사 중”이라며 “민간인을 표적으로 삼는 것은 이란뿐”이라고 주장했다.
이란 호르모즈간주 미나브의 샤자레 타예베 여자 초등학교는 지난달 28일 공습을 받아 175명의 사망자가 발생한 것으로 집계됐다. 사망자 대부분은 12세 이하 학생들로 알려졌다.
로이터통신은 전날 익명을 요구한 미군 수사관 2명을 인용해 “아직 최종적으로 조사를 완료한 것은 아니지만 공습 주체가 미군일 가능성이 크다”고 보도했다. 탄도학 분석 전문가 N R 젠젠존스 소장은 “학교와 인접한 IRGC 기지가 수차례 공격받은 것으로 보이며 공중 투하 방식일 가능성이 크다”고 분석했다. 뉴욕타임스(NYT)도 이날 “위성사진업체 플래닛랩스의 자료를 재차 분석한 결과 학교 부지가 2013년까지 IRGC 해군기지의 일부였다”며 “기지에 대한 공격 여파로 학교가 심각한 피해를 입었다”고 보도했다. 매체는 또 “해당 공격으로 학교를 포함해 최소 6개의 IRGC 건물을 명중시켰고 건물 4채는 완전히 파괴됐다”며 “정밀타격의 특징과 일치한다”고 분석했다. 다만 최고지도자 아야톨라 알리 하메네이를 정밀타격할 수 있는 군사기술을 보유한 미국과 이스라엘이 학교를 표적으로 삼게 된 구체적인 경위는 전해지지 않았다.
이스라엘은 이 공격과 무관하다는 입장이다. CBS는 이스라엘 소식통을 인용해 “이스라엘 공군은 해당 학교 인근에서 작전하지 않았다”고 주장했다.
