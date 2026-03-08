이란 정유시설 첫 타격… 걸프만 인근 선박들 중국 배로 위장
이란은 걸프국 공격하며 보복 나서
미국과 이스라엘이 이번 전쟁 처음으로 이란 테헤란 남부의 정유시설을 공습했다.
뉴욕타임스(NYT) 등은 7일(현지시간) 미국·이스라엘이 이란의 정유시설을 전쟁 시작 후 처음으로 공격했다고 보도했다. 주민들은 공항과 연료 저장소에서 발생한 폭발로 집이 흔들렸고 연기가 하늘을 뒤덮었다고 전했다. 이스라엘군은 성명을 통해 “테헤란의 연료 저장시설을 공격했다”며 “이 시설들은 이란 정부가 여러 군사조직에 연료를 공급하는 데 사용되던 곳”이라고 했다.
앞서 미국과 이스라엘은 목표물이 군사시설에서 민간시설로 확대될 수 있음을 시사했다. 스콧 베선트 미 재무장관은 폭스비즈니스 인터뷰에서 “가장 큰 폭격 작전”을 언급했고, 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 “훨씬 더 많은 목표물이 있고 더 많은 놀라운 일이 있을 것”이라고 말했다.
이란은 바레인과 아랍에미리트(UAE), 카타르 등 걸프 국가를 공격하며 보복에 나섰다. 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 성명을 통해 “이스라엘 북부 하이파에 대한 탄도미사일 공격과 두바이 및 바레인 내 미국·이스라엘 목표물을 겨냥한 추가 타격을 단행했다”고 밝혔다.
이란 전쟁으로 호르무즈 해협을 비롯한 걸프만 인근 해역 통행이 어렵게 되자 민간 선박들은 이란의 공격을 피하기 위해 중국 배로 위장하는 방법을 쓰고 있다. 이란과 중국이 우방 관계임을 이용한 것이다. 영국 일간 파이낸셜타임스(FT)가 지난 6일 해상 교통 데이터 플랫폼 ‘마린트래픽’ 데이터를 분석한 결과에 따르면 최근 일주일간 선박 최소 10척이 선박 자동식별장치에 입력하는 목적지 신호를 ‘중국인 선주’ ‘중국인 선원 탑승’ 등으로 변경했다.
실제로 ‘아이언 메이든’이라는 이름의 선박은 지난 4일 호르무즈 해협을 전속력으로 통과해 오만 인근 해역에 도달할 때까지 신호를 ‘중국 선주’로 잠시 바꿨다. 해운 데이터 플랫폼 케플러의 분석가 매슈 라이트는 “선원들이 특정 항구, 목적지, 또는 국적과의 연관성을 숨기려고 하면서 일종의 기만술이 동원되고 있다”고 말했다.
