국민 203명 태운 전세기 UAE서 출발… 입국 수속 당시 대피 경보 아찔한 순간

사태 발발 후 첫 전세기로 데려와

英·佛·캐나다 국적자 각 1명 포함

중동에 체류했던 우리 국민이 8일 아랍에미리트(UAE) 아부다비공항에서 정부에서 마련한 전세기를 탑승하기 위해 외교부 직원 안내에 따라 탑승수속을 하고 있다. 중동 지역에 체류 중인 국민 등 206명을 태운 전세기는 이날 UAE에서 출발했다. 외교부 제공

중동 지역에 체류 중인 우리 국민 등 206명을 태운 전세기가 8일 아랍에미리트(UAE)에서 출발했다. 지난달 28일 중동 사태 발발 후 정부가 전세기를 띄워 우리 국민을 데려온 건 처음이다.



정부는 중동 사태가 9일째 접어들자 이번 사태가 장기전으로 비화할지 촉각을 곤두세우고 있다. 국제 사회와 미국 내 여론, 첨단무기 고갈 여부 등을 따져봤을 때 공습이 수개월간 이어질 가능성은 낮지만 출구 전략이 언제쯤 가시화될지도 예단하기 어려운 상황이다.



외교부는 UAE 측과 협의하에 이날 오후 에티하드항공 전세기가 아부다비에서 출발했다고 밝혔다. 탑승객은 중증환자·중증장애인·임산부·고령자·영유아 등을 우선적으로 선별했다. 285명이 탑승할 예정이었으나 38명이 사전 취소했고, 53명은 연락 없이 미탑승했다. 12명은 사전 신청 없이 공항에 도착해 206명이 탑승했다. 우리 국민은 203명이며 영국·프랑스·캐나다 국적자가 각 1명이다.



입국 수속 당시 대피 경보가 세 차례 발령되는 등 아찔한 순간이 이어졌다. 정부 신속대응팀과 현지 공관이 신속한 공항 내 대피를 지원하는 등 총력전에 나서 출국에는 차질을 빚지 않았다고 외교부는 전했다.



정부는 최근 중동 사태 확전 우려가 커지자 전황을 예의주시하고 있다. 현재까지는 무력 충돌이 수개월간 장기화하거나 걸프국으로 확전 가능성은 낮다는 전망이 우세하다. 우선 양측 모두 방공망을 뚫고 공격이 가능한 첨단무기가 제한적이어서 물리적으로 장기전이 어렵다는 분석이다. 최용환 국가안보전략연구원 부원장은 “이란으로서는 미국의 첨단 방공 무기를 고갈시키고 나면 기회가 있을 거라 보고, 미국은 무기 고갈 전 이란의 능력을 최대한 무력화해야 한다는 계산인 것 같다”고 설명했다.



미국의 전쟁 명분이 불명확해 국제사회의 반발이 커질 수도 있다. 당초 목표했던 이란 지도부 제거, 전력 무력화도 상당 부분 달성해 공습을 이어갈 명분이 빈약하다. 11월 중간선거를 앞두고 미국 내 전쟁 반대 여론이 높아지는 것도 리스크다. 최 부원장은 “미국으로선 시간을 끌수록 중간선거에 부담이 되는 상황”이라며 “공습 목표가 명확지 않았기 때문에 ‘끝내기 명분’을 어떻게 찾을지가 관건”이라고 내다봤다. 이란의 공격을 받은 걸프 국가들의 군사적 맞대응도 현실화 가능성은 크지 않다. 한 정부 소식통은 “(참전하려면) 공격·방어 능력을 갖춰야 하고, 미 측이 얼마나 지원할지도 따져봐야 해 쉽지 않을 것”이라고 말했다.



최예슬 기자 smarty@kmib.co.kr



