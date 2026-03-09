대통령의 ‘사과’ 지운 군부의 ‘포성’… 이란, 지도부 균열 노출

차기지도자 합의 됐으나 발표 안해

이란 대통령 “공격 중단·사과” 번복

NYT “안보 실권은 라리자니 장악”

마수드 페제시키안 이란 대통령이 7일(현지시간) 국영TV를 통해 걸프 국가들에 사과하며 해당 국가에 대한 공격 중단을 선언했으나 몇 시간 만에 이란의 공격이 재개됐다. 사진은 지난달 1일 이란 수도 테헤란에서 페제시키안 대통령이 연설하는 모습. 신화연합뉴스

마수드 페제시키안 이란 대통령이 걸프 국가들에 사과하며 공격 중단을 선언했다가 몇 시간 만에 입장을 번복한 건 이란 지도부 내 균열 조짐 때문이라는 분석이 나온다. 이란 내에선 최고 지도자 알리 하메네이의 뒤를 이을 후계자 선출 작업이 마무리됐으나 이름은 발표되지 않았다.



페제시키안 대통령은 7일(현지시간) 국영TV 영상 메시지를 통해 “임시 지도자위원회가 이웃 국가들이 이란을 공격하지 않는 한 이들 국가에 대한 공격을 중단하는 안을 승인했다”며 “이란의 공격으로 피해를 본 이웃 국가들에 개인적으로 사과한다”고 밝혔다. 그러면서 걸프국들에 대한 공습은 “군의 자체 판단으로 이뤄진 것”이라고 주장했다.



그러나 공격 중단 선언 직후 바레인·아랍에미리트(UAE)·카타르 등을 향한 이란의 공격이 계속됐다. 군부와 강경파 지도부가 중도·온건 성향의 페제시키안 대통령 발언을 공개적으로 반박하는 모습도 나왔다. 안보 수장인 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장은 국영TV에 “적이 역내 군사기지에서 우리를 공격한다면 우리는 대응할 것”이라며 “미국은 대가를 치러야 한다”고 강조했다. 이슬람혁명수비대(IRGC)와 정규군을 통합 지휘하는 카탐 알안비야 중앙사령부도 성명에서 “중동 전역의 미국·이스라엘 군사기지와 관련 시설은 주요 공격 목표가 될 것”이라고 했다.



이 같은 반발에 대통령실은 추가 성명을 냈다. 대통령실은 “우리는 역내에서 가해지는 어떤 공격에도 단호히 대응할 것”이라고 밝혔다. 처음 성명에서 언급됐던 사과 표현은 빠졌다. 페제시키안 대통령은 직접 엑스(옛 트위터)에 “미국과 이스라엘의 군사 침략에 맞서 자국을 방어할 권리를 포기하지 않겠다”며 앞선 발언을 사실상 번복했다.



이를 두고 지도부 내 균열을 드러낸 것이란 분석이 나온다. 뉴욕타임스(NYT)는 군사·안보 총괄권을 쥐고 있는 라리자니가 실권자이며, 지난 1월 초 확산하던 반정부 시위와 미국의 군사 위협 국면에서 페제시키안 대통령은 거의 배제됐다고 전했다. 영국 싱크탱크 채텀하우스의 사남 바킬 중동·북아프리카 국장은 “군부가 지배하는 시스템 속에서 그가 얼마나 무력한 존재인지에 대한 인식만 강화시켰다”고 평가했다.



미국 싱크탱크 중동연구소(MEI)의 알렉스 바탄카 연구위원은 CNN에 “강경파는 하메네이 피살에 대한 복수를 요구하고 있지만 실용주의 세력은 여전히 외교적 노력을 통한 갈등 해결을 기대하고 있다”며 “이란 내부에는 항상 권력 다툼이 존재해 왔고 지금도 마찬가지”라고 말했다.



이런 가운데 이란은 새로운 최고지도자 선출 작업을 확정한 것으로 알려졌다. 이란 반관영 메르흐통신과 ISAN통신에 따르면 이날 최고지도자를 선출하는 전문가회의가 차기 지도자에 대한 합의 작업을 완료했다. 아야톨라 모하마드 메흐디 미르바게리 전문가회의 위원은 “확고한 만장일치 의견이 제시됐다”고 밝혔다. 하메네이의 차남 모즈타바가 유력하다는 관측 속에 누가 선출됐는지는 발표되지 않았다.



이가현 기자 hyun@kmib.co.kr



