“전쟁 통해 이란 정권 전복 어려워”… 개전 1주일 전, 美정보당국 분석

WP, 미 NIC 비공개 보고서 보도

“하메네이 사망해도 체제 유지” 전망



미국 정보 당국이 공습 전 이란에 대한 대규모 공격을 단행해도 권력의 핵심인 군부·종교 지도부를 축출하기 어렵다는 보고서를 작성했다는 보도가 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습 이후 정권 교체를 독려하는 듯한 발언을 반복해온 것과 상반된다.



워싱턴포스트는 8일(현지시간) 미국 국가정보위원회(NIC)가 최근 작성한 비공개 보고서에서 ‘전쟁을 통해 이란 지도부를 완전히 교체하는 것에는 회의적’이라는 내용을 담았다고 보도했다. 보고서는 지난달 28일 미국·이스라엘의 공습 일주일 전에 완성됐다. NIC는 미국 내 18개 정보기관을 대표하는 조직으로 정부의 전략적 판단을 위한 통합 보고서를 작성하는 역할을 맡고 있다.



보고서는 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 사망하더라도 이란의 종교 및 군사 엘리트가 권력 연속성을 지켜서 체제를 유지할 것이라는 결론을 내렸다. 또 이란 내 분열된 반정부 세력이 권력을 장악할 가능성도 낮다고 평가했다.



실제로 NIC의 보고대로 이란의 차기 권력 선출 과정은 진행 중이다. 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이가 후계자로 지명될 가능성이 크다는 관측이 많지만, 아직 공식 발표는 나지 않은 상태다. 서방 정보당국자는 “혁명수비대(IRGC)가 모즈타바를 밀고 있으나 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장 등 다른 실세들의 반발이 있다”고 말했다. 현재까지 이란 내 대규모 봉기나 내부 균열도 보이지 않는다고 해당 매체는 전했다.



전문가들은 이란의 종교 지도자와 군부 엘리트 등이 영향력을 행사하고 있는 상황에서 트럼프가 결과를 좌우하는 것도 제한적이라고 지적했다. 워싱턴 중동정책연구소의 홀리 다그레스 선임연구원은 “트럼프에게 굴복하는 것은 이란이 추구하는 모든 가치에 반하는 것”이라며 “이란의 지도부는 이데올로기 중심적이기에 미국 제국주의에 저항하는 것이 그들의 행동 방식”이라고 말했다.



브루킹스연구소의 이란 전문가 수전 말로니도 “이란 내부에는 정권에 맞설 수 있는 다른 힘이 없다”며 “이란은 국내 통제만큼은 확실히 할 수 있을 것”이라고 했다.



박재현 기자 jhyun@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 미국 정보 당국이 공습 전 이란에 대한 대규모 공격을 단행해도 권력의 핵심인 군부·종교 지도부를 축출하기 어렵다는 보고서를 작성했다는 보도가 나왔다. 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란 공습 이후 정권 교체를 독려하는 듯한 발언을 반복해온 것과 상반된다.워싱턴포스트는 8일(현지시간) 미국 국가정보위원회(NIC)가 최근 작성한 비공개 보고서에서 ‘전쟁을 통해 이란 지도부를 완전히 교체하는 것에는 회의적’이라는 내용을 담았다고 보도했다. 보고서는 지난달 28일 미국·이스라엘의 공습 일주일 전에 완성됐다. NIC는 미국 내 18개 정보기관을 대표하는 조직으로 정부의 전략적 판단을 위한 통합 보고서를 작성하는 역할을 맡고 있다.보고서는 최고지도자인 아야톨라 알리 하메네이가 사망하더라도 이란의 종교 및 군사 엘리트가 권력 연속성을 지켜서 체제를 유지할 것이라는 결론을 내렸다. 또 이란 내 분열된 반정부 세력이 권력을 장악할 가능성도 낮다고 평가했다.실제로 NIC의 보고대로 이란의 차기 권력 선출 과정은 진행 중이다. 하메네이의 차남 모즈타바 하메네이가 후계자로 지명될 가능성이 크다는 관측이 많지만, 아직 공식 발표는 나지 않은 상태다. 서방 정보당국자는 “혁명수비대(IRGC)가 모즈타바를 밀고 있으나 알리 라리자니 최고국가안보회의 사무총장 등 다른 실세들의 반발이 있다”고 말했다. 현재까지 이란 내 대규모 봉기나 내부 균열도 보이지 않는다고 해당 매체는 전했다.전문가들은 이란의 종교 지도자와 군부 엘리트 등이 영향력을 행사하고 있는 상황에서 트럼프가 결과를 좌우하는 것도 제한적이라고 지적했다. 워싱턴 중동정책연구소의 홀리 다그레스 선임연구원은 “트럼프에게 굴복하는 것은 이란이 추구하는 모든 가치에 반하는 것”이라며 “이란의 지도부는 이데올로기 중심적이기에 미국 제국주의에 저항하는 것이 그들의 행동 방식”이라고 말했다.브루킹스연구소의 이란 전문가 수전 말로니도 “이란 내부에는 정권에 맞설 수 있는 다른 힘이 없다”며 “이란은 국내 통제만큼은 확실히 할 수 있을 것”이라고 했다.박재현 기자 jhyun@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지