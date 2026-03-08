UAE·쿠웨이트 원유 생산 감축… 유가 급등에 러만 웃는다
배럴당 93달러… 2년 만에 최고치
美선 생활비 부담 문제 다시 부상
중간선거 앞둔 트럼프 수세 몰려
미국·이스라엘과 이란 간 전쟁 여파로 호르무즈 해협이 사실상 봉쇄되면서 아랍에미리트(UAE), 쿠웨이트 등 걸프 산유국이 잇따라 원유 생산을 줄이고 있다. 이번 사태로 국제유가가 급등해 러시아는 반사이익을 챙기는 반면 11월 중간선거를 앞둔 미국에서는 ‘어포더빌리티’(Affordability·생활비 부담) 문제가 다시금 부각돼 트럼프 행정부의 부담이 커지고 있다.
블룸버그통신은 7일(현지시간) UAE 아부다비국영석유회사(ADNOC)가 저장 여건을 고려해 해상 원유 생산량을 조정하고 있다고 보도했다. UAE는 석유수출국기구(OPEC)에서 세 번째로 큰 산유국으로 하루 약 300만~350만 배럴의 원유를 생산한다. 쿠웨이트국영석유공사(KPC)도 이날 성명에서 “쿠웨이트에 대한 이란의 계속된 공격과 호르무즈 해협 선박 통항에 대한 위협에 따라 예방적 조치로 원유와 정제 처리량을 감축한다”며 ‘불가항력’을 선언했다. 하루 약 250만 배럴을 생산하는 쿠웨이트는 수출 물량 대부분이 호르무즈 해협을 거친다.
세계 2대 액화천연가스(LNG) 생산국 카타르도 이란 드론 공격으로 최대 LNG 생산시설이 타격받자 불가항력 조항을 발동하고 공급을 중단했다. 이라크 북부 쿠르드자치지역 도후크주에서는 미국 HKN에너지가 운영하는 사르상 유전이 드론 공격을 받아 하루 약 3만 배럴 규모의 생산이 중단됐다. 세계 해상 원유 수송량의 20% 이상이 지나는 호르무즈 해협이 마비되면서 지난 6일 브렌트유 선물 가격은 배럴당 93달러까지 치솟아 2년여 만에 최고 수준을 기록했다.
월스트리트저널(WSJ)은 이번 에너지 위기의 최대 수혜자로 러시아를 지목했다. WSJ는 “러시아 에너지산업은 불과 일주일 전만 해도 저유가와 미국 제재로 구매자를 찾기 어려운 상황이었지만 중동산 원유 공급 차질로 러시아산 원유에 대한 수요가 급증했다”고 전했다. 미 재무부는 지난 5일 석유 수입의 약 40%를 호르무즈 해협에 의존하는 인도가 이미 해상에 있는 러시아산 원유를 구매할 수 있도록 하는 등 일부 제재를 완화했다.
반면 미국에서는 ‘어포더빌리티’ 문제가 커지고 있다. 미 정치매체 폴리티코는 “도널드 트럼프 대통령은 경제회복과 불법 이민 근절을 공약으로 재선에 성공했지만 중간선거를 앞두고 두 핵심 의제 모두에서 수세에 몰리고 있다”고 분석했다. 폴리티코는 “이란과의 갈등 이후 미 주유소 휘발유 가격이 일주일 만에 11% 이상 급등했으며 월가에서는 유가 급등이 스태그플레이션(경기침체 속 물가 상승)을 초래할 수 있다는 경고가 나오고 있다”고 전했다.
민주당 수전 델베네 하원의원은 “끝없는 전쟁을 끝내겠다고 공약한 대통령이 정당한 설명 없이 전쟁에 뛰어드는 등 약속을 거듭 어기고 있으며, 이를 위해 미국 시민의 필요를 희생시키고 있다”며 “유권자들은 11월 선거에서 이에 대한 책임을 물을 것”이라고 말했다.
조승현 기자 chosh@kmib.co.kr
GoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr), 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지
클릭! 기사는 어떠셨나요?
많이 본 기사
국민일보가 꼼꼼히 읽어보고 선정한오늘의 추천기사