민주 382명 vs 국힘 205명… 예비후보부터 판세는 ‘압도적 쏠림’
민주 ‘출마 러시’ 국힘 ‘인물 기근’
여, 기초단체선 TK 외 모두 앞서
6·3 지방선거 초반 분위기를 가늠케 하는 광역·기초단체장 예비후보자 수에서 더불어민주당이 국민의힘의 두 배 가까운 수치를 기록하며 일방적인 양상을 보이고 있다. 민주당이 공천 속도전으로 치고 나가는 사이 국민의힘은 내홍에 발이 묶이면서 양당 간 격차는 더욱 벌어지고 있다는 분석이다.
8일 중앙선거관리위원회에 따르면 광역·기초단체장 예비후보 수는 민주당 382명, 국민의힘 205명으로 집계됐다. 특히 기초단체장 선거에서는 대구·경북(TK)을 제외한 전 지역에서 민주당 예비후보 수가 국민의힘을 앞섰다. 전통적 보수 강세 지역인 부산·울산·경남에서도 민주 55명, 국민의힘 40명으로 민주당이 우세했다. 광주·전남·전북에서는 광역·기초를 통틀어 민주당 56대 국민의힘 0으로 ‘퍼펙트 게임’이 연출됐다.
예비후보 수부터 격차가 벌어진 것은 이번 선거가 여당에 기울어져 있다는 평가가 반영된 결과다. 지방선거에서는 대통령 국정 평가나 선호 정당 지지율에 맞춰 투표하는 ‘줄투표’ 성향이 강하게 나타난다. 최근 이재명 대통령의 60%대 지지율이 민주당에는 호재, 국민의힘엔 악재로 작용하고 있다.
민주당 예비후보 40여명은 자신의 대표 경력에 ‘이재명’을 포함시키며 정부 안정론을 출마 명분으로 내걸고 있다. 반면 국민의힘 후보들은 지난 대선과 대통령비서실 관련 경력을 모호하게 처리하거나 개인 경력으로 대체한 경우가 대다수였다. 민주당 관계자는 “이재명정부 출범 이후 첫 전국 단위 선거인 만큼 핵심 변수는 대통령 지지율”이라고 말했다.
예비후보의 체급 차이도 감지된다. 민주당에서는 김병욱·김철민·김한정·정춘숙·양이원영·이장섭 등 21대 국회의원 출신 인사들이 경기도와 충청권에서 도전장을 던졌다. 반면 국민의힘에선 김용판·김병욱·강기윤 전 의원 등이 텃밭인 경북·경남·대구에 출마하는 데 그쳤다.
예비후보로 등록하지 않은 채 현직 국회의원 신분으로 선거운동을 병행하는 이들까지 감안하면 여야 간 후보 규모 격차는 더욱 커질 것으로 보인다. 현역 의원들은 의정활동 자체가 사실상의 선거운동이어서 예비후보 등록의 실익이 크지 않다.
민주당은 공천 관리에서도 속도전을 이어가고 있다. 정청래 대표는 이날 기자회견에서 “당대표 권한인 전략공천을 하지 않겠다”고 밝혔다. 김이수 공천관리위원장은 제주·전북지사 공천과 관련해 후보자 전원이 참여하는 경선을 치르겠다고 발표했다. 민주당은 다음 달 20일까지 조기에 공천을 마무리한 뒤 지역 구석구석을 찾아 선거운동에 매진한다는 방침이다.
국민의힘 공관위는 단수공천·전략공천을 적극 활용할 방침이다. 이정현 공관위원장은 페이스북에서 “당세가 취약하거나 전략적으로 중요한 지역은 전략적 우선추천 공천도 검토할 수 있다”고 말했다. 이어 “지선을 앞두고 당내 여러 논의가 있을 수 있지만 그 과정이 국민께 분열로 비쳐서는 안 될 것”이라고 덧붙였다.
