‘러시아 트라우마’ 현대차… 이란 전쟁에 중동 공략도 ‘차질’
중동 시장 점유율 약 15% 수준
인도법인 수출차량 선적 무기 연기
중동 생산 허브 전략도 암초 만나
미국·이스라엘과 이란의 군사 충돌이 안갯속 국면에 접어들면서 현대자동차·기아의 중동시장 공략에도 먹구름이 끼고 있다. 중동으로 향하는 선박에 수출 자동차 선적을 중단했고, 중동 현지 생산 로드맵을 수정해야 할 가능성도 생겼다. 러시아·우크라이나 전쟁 여파로 철수했던 러시아 시장에서 공장 재매입을 포기한 지 한 달여 만에 전쟁이 현대차·기아의 신시장 개척에 또 다시 찬물을 끼얹은 형국이다.
8일 완성차업계에 따르면 현재 현대차·기아의 중동시장 점유율은 약 15% 수준이다. 일본 토요타의 판매량이 가장 많고 최근 중국 업체가 빠르게 점유율을 늘리는 중이다. 현대차·기아는 2020년 이후 판매량 30만대 수준을 유지하다 2024년 처음 40만대를 돌파했다. 2030년을 전후로 연간 55만대까지 끌어올리겠다는 목표다.
그러나 미국·이란 전쟁이 장기화할 경우 목표 달성에 차질이 생길 수 있다. 우선 현대차 인도법인(HMIL)은 전쟁 여파로 수출 차량의 선적 일정을 무기한 연기했다고 블룸버그가 보도했다. HMIL 전체 수출 차량의 40%는 중동과 북아프리카 지역으로 향하는 것으로 알려졌다. 블룸버그는 “전쟁으로 핵심 해상 통로인 호르무즈 해협이 사실상 막혔다”며 “남아프리카공화국을 우회하는 항로는 비용이 너무 높아 운송이 중단될 가능성이 높다”고 전망했다. 컨테이너당 최대 2000달러(약 300만원)에 달하는 긴급 운송료와 전쟁 위험으로 인해 급등한 보험료도 부담이다. 현대차뿐만 아니라 마루티 스즈키, 타타 모터스, 폭스바겐 인도법인 등도 차량 선적을 연기한 상황이다. 업계 관계자는 “2~3주 정도는 선적 연기로 버틸 수 있지만, 지연이 한 달 이상 장기화할 경우 경영 부담이 커질 수 있다”고 말했다.
현대차그룹이 추진 중인 중동 생산 허브 전략도 암초를 만났다. 중동에서 가장 큰 자동차 시장은 사우디아라비아다. 2024년 중동 전체 판매량 약 249만대 가운데 약 84만대(33.7%)가 사우디에서 팔렸다. 현대차는 지난해부터 사우디 킴 살만 자동차 산업단지에 중동의 전초기지 역할을 할 생산법인(HMMME) 공장을 짓고 있다. 현대차가 30%, 사우디 국부펀드(PIF)가 70% 지분을 보유한 합작 생산법인이다. 내연기관차와 전기차를 합쳐 연간 5만대 생산 능력을 갖춘다. 올해 4분기 가동이 목표다. 업계 관계자는 “사우디는 고 정주영 명예회장이 ‘중동 신화’를 이끌었던 지역이기도 하다”며 “중국 시장에서 부진이 이어지는 상황에서 중동 시장 개척을 통해 활로를 찾아야 하고 그 중심엔 사우디가 있다”고 말했다.
하지만 이번 전쟁으로 호르무즈 해협 봉쇄 우려가 커지면서 상황이 급변했다. 킴 살만 단지는 홍해 연안에 위치해 호르무즈 해협 대신 아덴만과 홍해 항로를 이용할 수 있지만 전쟁 장기화로 지정학적 리스크가 확산될 경우 운송비와 보험비 급등을 피할 수 없다. 사우디 공장은 부품을 수입해 현지에서 조립하는 반조립(CKD) 방식으로 운영되는데, 전문 인력 파견에 제동이 걸리면 올해 4분기 생산이라는 목표가 흔들릴 수도 있다. 현대차그룹 관계자는 “이번 사태가 사우디, 아랍에미리트(UAE) 등 주요 전략 시장에 미칠 영향을 예의주시하며 지속적으로 모니터링하고 있다”고 말했다.
이번 전쟁이 장기화하면 현대차를 비롯한 아시아 자동차업체가 가장 큰 피해를 볼 것이라는 분석도 있다. 시장조사기관 베른스타인은 “미국·이란 전쟁이 장기화할 경우 중동, 일본, 한국의 자동차회사가 가장 큰 타격을 받을 것”이라는 내용의 보고서를 발표했다. 실제로 토요타는 중동에서 물류 차질을 빚을 가능성에 대비해 생산량 약 4만대를 줄일 계획이다.
현대차그룹은 러시아에서도 전쟁으로 인해 사업을 중단했었다. 러시아 시장에서 현지 업체에 이어 점유율 2위까지 올랐었지만 2022년 2월 러·우 전쟁으로 시작된 서방 제재에 공장을 멈출 수밖에 없었다. 가동 중단 1년 9개월 만에 철수도 이뤄졌다. 세계 주요 완성차 업체 중 가장 늦은 결정이었다. 현대차는 여전히 러·우 전쟁이 끝나지 않은 탓에 결국 지난달 러시아 상트페테르부르크에 있는 생산공장을 재매입하지 않았다.
이용상 기자 sotong203@kmib.co.kr
