정청래 “공소 취소시키고, 지선 승리 선봉장 되겠다”
취임 두 번째 기자회견서 강조
“불신 원흉” 조희대 사퇴 재요구
정청래 더불어민주당 대표가 6·3 지방선거를 80여일 앞둔 상황에서 “국회 차원의 국정조사와 특검을 추진해 검찰의 범죄를 뿌리 뽑겠다”고 밝혔다. 이재명 대통령과 직간접적으로 연관된 사건들에 대한 공소 취소도 끌어내겠다고 강조했다. 내란 척결 및 검찰·사법부와의 전쟁을 전면에 내세워 지방선거를 치르겠다는 구상이다.
정 대표는 8일 국회에서 당대표 취임 후 두 번째 기자회견을 열고 “그동안 ‘개혁 당대표’로서 개혁에 매진했다면 이제부터 지방선거 승리를 위한 선봉장이 되겠다”며 “지선 승리에 모든 것을 걸겠다”고 밝혔다. 그러면서 “(저는) 국민의힘이 내란을 옹호하는 반헌법·반민주 세력임을 끊임없이 지적해 왔다. 지선 승리로 내란을 청산하고 내란 세력을 심판해야 한다”고 강조했다.
검찰·사법개혁도 핵심 의제로 제시했다. 그는 “검찰개혁은 이재명정부와 민주당의 깃발이자 상징”이라며 “깃발이 찢어지지 않도록, 상징이 얼룩지지 않도록 잘하겠다”고 말했다. 민주당은 검찰개혁 안인 중대범죄수사청(중수청) 및 공소청 설치 법안의 이달 중 처리를 목표로 하고 있다. 정 대표는 또 “윤석열 검찰독재 정권 치하에서 자행된 조작 기소 범죄에 대해선 국회 차원에서 국정조사와 특검을 추진해 검찰의 범죄를 뿌리 뽑겠다”며 “공소도 취소시키겠다”고 강조했다. 민주당 공소취소 국정조사추진위원회는 대장동 개발비리 의혹 사건, 위례신도시 개발비리 사건, 서해 공무원 피격 사건 등 7개 검찰 기소 사건에 대한 국정조사 요구서를 11일 국회에 제출하고 12일 본회의에 보고한다는 계획이다.
정 대표는 “조희대 사법부가 사법 불신의 원흉”이라며 조 대법원장의 즉각 사퇴도 재차 요구했다. 이성윤 민주당 의원, 최혁진 무소속 의원 등은 이미 조 대법원장 탄핵을 국회 토론회에서 공론화하기도 했다. 당 일각에서는 전국 법관에 대한 조 대법원장의 인사권이 행사되면 여권에 불리한 재판이 재개될 가능성을 염두에 둔 것이란 해석도 나왔다. 민주당 관계자는 국민일보에 “명백한 위헌 사유가 발견되기 전까진 탄핵은 쉽지 않기에 일단 사퇴를 요구하는 것”이라고 전했다.
정 대표는 “이번 지선에서 가장 중요한 건 이재명 대통령 지지율”이라며 “외교 문제에 대해서는 청와대와 정부가 할 수 없는 목소리를 적극적으로 내겠다”고 말했다. ‘뉴이재명 현상’에 대해서는 “자연스러운 현상이다. 나쁘게 생각하지 않는다”고 평가했다. 지선 후 정치 행보에 대해선 즉답을 피했다.
한웅희 기자 han@kmib.co.kr
