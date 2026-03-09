손흥민 리그 첫 골은 다음 경기로… 팀은 창단 첫 개막 3연승

손, MLS서 처음으로 경고 받아

LAFC는 댈러스에 1대 0 승리

메시, 통산 900골까지 1골 남아

LAFC의 공격수 손흥민이 8일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 2026 MLS 3라운드 홈경기에서 두 명의 수비수에 맞서며 드리블하고 있다. 로이터연합뉴스

손흥민이 LAFC 구단 역사상 첫 개막 3연승에 힘을 보탰다. 다만 올 시즌 리그 1호골은 또 한 번 다음으로 미뤘다.



LAFC는 8일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 2026 미국메이저리그사커(MLS) 3라운드 홈경기에서 다비드 마르티네스의 결승골로 1대 0 승리했다. 리그 개막 3연승을 거둔 건 창단 이후 처음이다. 특히 세 경기 모두 무실점이다. LAFC는 올 시즌 공식전 5전 전승을 달리며 13득점 1실점만을 기록하고 있다.



공격의 중심에는 단연 손흥민이 있다. 손흥민은 올 시즌 팀이 치른 경기에 모두 선발로 나섰다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2경기에서 1골 3도움, MLS 3경기에서 3도움 등 여태까지 1골 6도움을 몰아치고 있다. 이날 CONCACAF가 발표한 챔피언스컵 1라운드 베스트11에 ‘흥부 듀오’ 드니 부앙가와 함께 이름을 올리기도 했다.



다만 아직 필드골이 없다. 이날 리그 마수걸이 골을 노렸던 손흥민으로선 운이 따르지 않았다. 경기 시작 10분 만에 경고를 받았다. MLS 무대에 입성한 이후 처음이다. 전반 10분 손흥민은 상대 공을 가로챈 부앙가의 패스를 받아 페널티지역을 파고들었다. 이어 골키퍼와 경합하며 넘어졌는데 심판은 손흥민이 페널티킥을 얻기 위해 고의로 넘어졌다고 판단해 카드를 꺼냈다.



이후에도 손흥민은 부지런히 움직였지만 댈러스 수비에 꽁꽁 묶였다. 전반 막판 역습 상황에 손흥민이 페널티지역 왼쪽 측면을 파고들어 강력한 왼발 슈팅을 날렸는데 골키퍼 선방에 가로막혔다. 이날 손흥민의 유일한 슈팅이었다. 축구 통계 매체 풋몹은 손흥민에게 선발 선수 중 유일하게 6점대의 낮은 평점을 줬다.



팽팽했던 경기 흐름은 후반 10분 깨졌다. 마르티네스가 페널티박스 바깥에서 강력한 왼발 중거리슛으로 골망을 흔들었다. 후반 34분 흥부 듀오의 합작 공격이 나왔지만 추가 득점은 없었다. 이후 댈러스가 공세를 높였는데 LAFC는 골키퍼 위고 요리스의 선방으로 위기를 넘기며 무실점 경기를 지켜냈다.



한편 인터 마이애미의 리오넬 메시는 이날 대기록에 성큼 다가섰다. DC 유나이티드와의 경기에서 전반 27분 결승골을 넣으며 프로 데뷔 후 통산 899번째 골을 기록했다. 2023년 인터 마이애미에 입단한 이후 80호골이다. 메시에 앞서 크리스티아누 호날두(알나스르)가 2024년 9월 최초로 900호골을 돌파한 바 있다.



정신영 기자 spirit@kmib.co.kr



GoodNews paper ⓒ 손흥민이 LAFC 구단 역사상 첫 개막 3연승에 힘을 보탰다. 다만 올 시즌 리그 1호골은 또 한 번 다음으로 미뤘다.LAFC는 8일(한국시간) 미국 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 FC댈러스와의 2026 미국메이저리그사커(MLS) 3라운드 홈경기에서 다비드 마르티네스의 결승골로 1대 0 승리했다. 리그 개막 3연승을 거둔 건 창단 이후 처음이다. 특히 세 경기 모두 무실점이다. LAFC는 올 시즌 공식전 5전 전승을 달리며 13득점 1실점만을 기록하고 있다.공격의 중심에는 단연 손흥민이 있다. 손흥민은 올 시즌 팀이 치른 경기에 모두 선발로 나섰다. 북중미카리브해축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 2경기에서 1골 3도움, MLS 3경기에서 3도움 등 여태까지 1골 6도움을 몰아치고 있다. 이날 CONCACAF가 발표한 챔피언스컵 1라운드 베스트11에 ‘흥부 듀오’ 드니 부앙가와 함께 이름을 올리기도 했다.다만 아직 필드골이 없다. 이날 리그 마수걸이 골을 노렸던 손흥민으로선 운이 따르지 않았다. 경기 시작 10분 만에 경고를 받았다. MLS 무대에 입성한 이후 처음이다. 전반 10분 손흥민은 상대 공을 가로챈 부앙가의 패스를 받아 페널티지역을 파고들었다. 이어 골키퍼와 경합하며 넘어졌는데 심판은 손흥민이 페널티킥을 얻기 위해 고의로 넘어졌다고 판단해 카드를 꺼냈다.이후에도 손흥민은 부지런히 움직였지만 댈러스 수비에 꽁꽁 묶였다. 전반 막판 역습 상황에 손흥민이 페널티지역 왼쪽 측면을 파고들어 강력한 왼발 슈팅을 날렸는데 골키퍼 선방에 가로막혔다. 이날 손흥민의 유일한 슈팅이었다. 축구 통계 매체 풋몹은 손흥민에게 선발 선수 중 유일하게 6점대의 낮은 평점을 줬다.팽팽했던 경기 흐름은 후반 10분 깨졌다. 마르티네스가 페널티박스 바깥에서 강력한 왼발 중거리슛으로 골망을 흔들었다. 후반 34분 흥부 듀오의 합작 공격이 나왔지만 추가 득점은 없었다. 이후 댈러스가 공세를 높였는데 LAFC는 골키퍼 위고 요리스의 선방으로 위기를 넘기며 무실점 경기를 지켜냈다.한편 인터 마이애미의 리오넬 메시는 이날 대기록에 성큼 다가섰다. DC 유나이티드와의 경기에서 전반 27분 결승골을 넣으며 프로 데뷔 후 통산 899번째 골을 기록했다. 2023년 인터 마이애미에 입단한 이후 80호골이다. 메시에 앞서 크리스티아누 호날두(알나스르)가 2024년 9월 최초로 900호골을 돌파한 바 있다.정신영 기자 spirit@kmib.co.krGoodNews paper ⓒ 국민일보(www.kmib.co.kr) , 무단전재, 수집, 재배포 및 AI학습 이용 금지